【青切符】自転車で「ハンドルに買い物袋ぶら下げ禁止」に批判殺到！「警察の反則金目当て」「カゴ付いてないのに」と言われてるけど、本当に守る必要あるんですか？ 知らない人も多い“悲惨なリスク”

自転車の青切符制度の概要

青切符とは、比較的軽い交通違反に反則金を課す仕組みで、反則金を納付すれば刑事手続きには移行せず、前科もつきません。対象は16歳以上の自転車運転者で、反則行為は113種類にのぼります。

主な反則金は、ながらスマホ（携帯電話使用等・保持）が1万2000円、信号無視や通行区分違反が6000円、傘差し運転やイヤホン装着が5000円、並進禁止違反が3000円、などです。

なお、取締りは指導警告が基本で、警告に従わない場合や危険性の高い違反を中心に検挙する方針とされています。すべての違反に対し、即座に青切符が切られるわけではありません。



ハンドルに買い物袋をぶら下げるのも違反？

意外に思う人もいるかもしれませんが、ハンドルに買い物袋をぶら下げて自転車を運転する行為も違反になる可能性があります。道路交通法第55条第2項は、ハンドル操作を妨げたり車両の安定を害したりする積載を禁じています。

ハンドルに荷物をぶら下げると左右のバランスが崩れるため、「乗車積載方法違反」に該当する可能性があり、反則金は5000円です。さらに「安全運転義務違反」として6000円が科される場合もあります。



SNSでは「現実的でない」の声も

この規定に対し、SNSでは「カゴのない自転車はどうすればいいのか」「スーパーの帰りにちょっとぶら下げるだけでも違反なのか」「反則金目当てではないか」といった批判が寄せられています。

コンビニやスーパーの帰りに、ハンドルにレジ袋を掛けた経験がある人は少なくないでしょうし、特にカゴのないクロスバイクやロードバイクのユーザーにとっては切実な問題といえます。



実は大けがにつながるリスクも

批判がある一方で、ハンドルに荷物をぶら下げての走行には実際に深刻なリスクがあります。ハンドルから垂れ下がった袋がスポークに巻き込まれると前輪がロックし、自転車が前転して顔面から地面に落下するおそれがあるのです。

荷物の重さでバランスを崩したり、袋がブレーキレバーに引っ掛かりとっさの操作ができなくなったりするリスクもあり、歩行者を巻き込む事故にもつながりかねません。

対策としては、カゴやリアキャリアの取り付け、リュックやサコッシュの使用が考えられます。なお自転車を押して歩く場合は歩行者扱いとなるため、ハンドルに荷物を掛けても違反にはなりません。



まとめ

青切符制度の一部ルールに対する批判は、理解できる部分もありますが、ハンドルへの荷物ぶら下げには前転など重大事故のリスクがあります。「ちょっとそこまで」の距離でも事故は一瞬で起こりえます。制度への賛否はさておき、まずは自分と周囲の安全を守るために、荷物の積み方を見直してみてはいかがでしょうか。



出典

警察庁 自転車を安全・安心に利用するために（自転車ルールブック）

政府広報オンライン 2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入！何が変わる？

執筆者 : 上野梓

FP2級、日商簿記3級、アロマテラピー検定2級、夫婦カウンセラー、上級心理カウンセラー、整理収納アドバイザー