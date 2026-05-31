フィックスターズの株価が急伸した。5月29日の終値は前日比487円高の2,704円、上昇率は21.97%に達し、ストップ高水準となる高値2,717円をつけて年初来高値を更新した。【こちらも】AI関連株は「半導体の次」へ新NISAで見逃しやすい電力関連株市場では、米政府が国内の量子分野へ20億ドル（約3,200億円）規模を出資するとの報道を背景に、関連株として人気化する動きが目立つ。■フィックスターズへの期待フィックスターズ