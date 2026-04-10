GW最大12連休、どこ行く？　海外穴場コスパ・国内お得周遊旅ランキングを紹介！

世界の大手総合旅行ブランドのエクスペディアはこのほど、2026年のゴールデンウィークにおける「【海外】穴場コスパ旅行先ランキング」「【国内】お得な「周遊旅」ランキング」に加え、「混雑日やお得な出発日予想」を発表しました。

今年のゴールデンウィークは、4月30日と5月1日の2日間を休むことで8連休、さらに前後の土日や有給休暇を組み合わせることで最大12連休になります。

エクスペディアのデータによると、旅行検索数は海外が前年比154%、国内が同134%*1と大幅に増加。長期休暇を活用した国内外への旅行需要が高まっています。

■【海外編】人気都市を避けてお得に旅を！

穴場コスパ旅行先ランキング1位は「釜山」

エクスペディアの2025年ゴールデンウィークにおける1泊あたりの平均宿泊費と平均航空券価格のデータに基づいた「2026年ゴールデンウィーク穴場コスパ海外旅行先ランキング*2」。

「2025-26年年末年始穴場コスパ海外旅行先ランキング」でも1位だった「釜山」が今回もトップに。美しいビーチや海鮮グルメが魅力で、ソウルよりも比較的リーズナブルに滞在できます。

2位の「仁川」は、空港からのアクセスの良さに加え、近年オープンした最新の統合型リゾート（IR）での滞在型観光が注目を集めています。3位の「マニラ」は豪華な5つ星ホテルにも比較的手頃な価格で宿泊できます。

■【国内編】最大12連休を賢くお得に楽しむ「周遊旅」！

2026年のゴールデンウィークは、日並びの影響で長期休暇が取りやすいこともあり、一つの目的地に留まらず、周辺エリアまで足を延ばす「周遊旅」がトレンドとなりそうです。

エクスペディアでは、航空券と宿泊費の合計が抑えられる「コスパ旅行先*3」と、隣接する宿泊費がリーズナブルな「コスパ宿泊エリア*4」を組み合わせ、「お得な「周遊旅」ランキング*5」としています。

◇1位：「福島＋茨城」

国営ひたち海浜公園で一面に咲き誇るネモフィラや、茨城名産のメロン狩り体験を楽しめるほか、福島の温泉でドライブの疲れも癒やせる、コストを抑えた満足度の高い北関東・東北の周遊ルートです。

◇2位：「山形＋福島」

山形は、宮城や福島へのアクセスが良く、蔵王の自然や名湯を満喫しながら周辺県へも足を伸ばせる拠点として注目されています。

◇3位：「茨城＋埼玉」

茨城の鹿島神宮、埼玉の小江戸・川越の蔵造りの町並みや秩父三社など、自然景観と歴史文化の両方を巡れる点が魅力です。

■最大12連休！ GWの混雑予想とおすすめ旅行日程

今年のゴールデンウィークは最大12連休となるため、旅行需要の高まりが見込まれます。

エクスペディアのフライト検索データ*6によると、2026年4月26日（日）から5月10日（日）の期間で、海外と国内フライトともに最も混雑が予想されるのは5月2日（土）です。

一方、海外へのフライトで比較的混雑が少ないと予想されるのは5月5日（火・祝）、国内では5月7日（木）となっており、5月2日（土）は、これらの比較的空いている日と比べて、海外・国内へのフライトが約7倍の混雑となる可能性があります。

さらに海外では4月29日（水・祝）、5月1日（金）も混雑が予想されており、連休前半から出発が集中する傾向に。

また、ホテル宿泊検索データ*7によると、海外は5月2日（土）に、国内は4月25日（土）および5月2日（土）から5月4日（月・祝）にかけて、宿泊施設の混雑がピークを迎える見込みです。

期間中、海外では最も混雑が少ないと予想される5月10日（日）と比べ、5月2日（土）は約7倍の混雑に、国内でも最も混雑が少ないと予想される5月7日（木）と比べると、最も混雑が予想される5月2日（土）は約7倍の混雑になる可能性があります。

混雑を避けるには、海外は5月5日（火・祝）以降、国内は5月6日（水・休）以降がおすすめです。

■お得な日程で賢く旅行を！

ゴールデンウィークのお得な出発日予想とおすすめ旅行日程

混雑を避ける出発日選びに加え、旅費を抑えるための日程選びも大切です。

エクスペディアの2025年のゴールデンウィーク期間における1泊あたりの平均宿泊費と平均航空券価格のデータ*8をもとに予測すると、海外旅行は4月25日（土）から29日（水・祝）に加え、5月4日（月・祝）にかけて費用が最も高くなる見込みです。

一方、連休後半の5月7日（木）以降は比較的費用を抑えられる狙い目の出発日となります。休みを取れる場合は、5月7日（木）から5月10日（日）に出発することで、混雑を避けながらコスパよく海外旅行を楽しむことができるでしょう。

国内旅行では、5月2日（土）から5月5日（火・祝）にかけて費用が最も高くなる見込みです。一方で、連休が本格化する前の4月26日（日）から4月29日（水）は、お得に出発しやすい「狙い目」です。

さらに、連休最終日の5月6日（水・休）から8日（金）も比較的費用を抑えやすく、休みをずらせる人にはおすすめです。

*1 エクスペディアにおける2025/4/26〜5/11の旅行検索数（検索期間：2025/1/1〜2/12）と、2026/4/25〜5/10の旅行検索数（検索期間：2026/1/1〜2/12）に基づく

*2 エクスペディアにおける、2026/4/25〜5/10の海外旅行検索数から見た人気海外旅行先ランキング11位〜50位（検索期間：2026/1/1〜2/12）のうち、昨年のゴールデンウィーク（2025/4/26〜5/11）に予約された海外旅行の平均宿泊費（1泊）+平均航空券代が安い旅行先をランキング化

*3 エクスペディアにおいて2025/4/25〜5/11の旅行期間を対象とした予約データの平均宿泊費（1泊）と平均航空券価格の合計に基づく。なお、神奈川・埼玉・栃木・群馬・静岡・山梨は東京（羽田・成田）、京都・奈良・和歌山・滋賀は大阪（伊丹・関西）、三重・岐阜は愛知（中部・名古屋）の平均航空券価格を使用。

*4 エクスペディアにおける2025/4/25〜5/11の宿泊期間を対象とした予約データの平均宿泊費（1泊）に基づく

*5 コスパ観光地ランキング1〜10位の各旅行先と、それぞれに隣接する都道府県の中から「平均宿泊費（1泊）が最も安い都道府県」を組み合わせて算出。組み合わせが重複した場合は「平均宿泊費（1泊）が2番目に安い都道府県」を採用。

*6 エクスペディアにおける2026/4/25〜5/10のフライト検索数（検索期間：2026/1/1〜2/12）に基づく

*7 エクスペディアにおける2026/4/25〜5/10のホテル宿泊検索数（検索期間：2026/1/1〜2/12）に基づく

*8 エクスペディアにおける昨年のゴールデンウィーク（2025/4/26〜2025/5/11）に予約された海外旅行の平均宿泊費（1泊）+平均航空券代に基づく

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