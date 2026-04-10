旅行や出張の強い味方！ホテルのディナーバイキングでがっつり北海道グルメが堪能できる「ホテルアベスト札幌」
旅行先としても人気の北海道。中でも札幌は旅行や出張などで訪れる機会も多い街だ。そんな札幌の中心部にある「ホテルアベスト札幌」。人気の観光スポットへのアクセスもよく、観光やビジネスの拠点としても便利な立地にあるホテルだ。これまで海鮮丼などを楽しめる朝食ブッフェが人気だったが、2026年2月1日から北海道のグルメが一堂に会するディナーバイキングをスタートさせた。
【写真で見る】紅ズワイガニ、花咲ガニ、タラバガニ…メニューにはカニもいっぱい！
■北海道に来たからには食べたい！あれもこれもが楽しめる
今回、ディナーバイキングのスタートに際し行われたお披露目プレスツアーに参加する機会をいただいた。食材を提供する生産者の方々も集い、豪華な北海道産食材を使った料理、北海道グルメを体験。「ホテルアベスト札幌」のディナーバイキングはカニ、海鮮、肉がメイン。
カニは、紅ズワイガニと花咲ガニが食べ放題という太っ腹ぶり。甘味が強くジューシーな紅ズワイガニと、トゲトゲした見た目とは裏腹に甘味があり、しっとりした身は旨味が強い花咲ガニ。思わず夢中で食べていたくなるおいしさで、食べ放題というからこれだけでも満足できる。さらに、身が太く食べ応えもあるタラバガニも1人1本付いてくる。夢のカニ三昧がディナーバイキングで体験できる。
北海道の味覚はカニだけじゃない。新鮮な海鮮も外せない。北海道日高産サーモンや北海道産水ダコ、イカやブリなどの刺身はそのまま食べてもいいし、自分好みの海鮮丼を作って食べられるのもバイキングならではの醍醐味。ミーハーながら、いくらのかけ放題も一度は体験したい食べ方。それがここで実現するのは感動！
北海道産ではないが天然南マグロの部位食べ比べコーナーもあり、海鮮好きにはたまらない。また、北海道の海の幸というと生のイメージがあるが、ここでは焼き魚などでも楽しめる。コマイやシシャモ、ホッケなど北海道らしいラインナップ。さらに鮭のちゃんちゃん焼き、焼きホタテといったメニューも並ぶ。
バイキングの3つ目の柱、肉は目の前で焼き上げる牛ステーキに注目。北海道産牛を鉄板で焼き上げて提供してくれるライブ感は肉の脂の甘い匂いに胃袋が刺激される。ほかにも、ポークステーキや上質なラム肉を楽しめるジンギスカン、北海道のブランド豚「ゆめの大地」のしゃぶしゃぶなども存分に味わえる。
バイキングには北海道グルメも並ぶ。スープカレーの人気店「GARAKU」監修のスープカレーや、北海道産キタアカリのじゃがバター、ザンギ、ラーメンなど、北海道に来たら食べてみたいと思っていたものが、とにかくいろいろそろっている。
料理だけでなく、ドリンクコーナーには北海道限定の乳酸菌飲料「カツゲン」があり、もちろん飲み放題。さらにデザートでは牧場しぼりの牛乳を使用した「ソフトクリーム」があったりと、まさに北海道グルメのオンパレード。
ほかにも、和洋中の料理や国産小麦を使ったパンや自分で焼くパンケーキ、チョコレートファウンテンなど、とにかく種類の豊富さに驚く。これだけの北海道の食材や北海道グルメを一度に食べられるのは特別感がある。
旅行はもちろん、ライブや推し活で日中グルメに注力できない人や、ビジネスで滞在中も忙しく動き回らなければならない人でも、ここで夕食を食べるだけで食事を通して「北海道に来た」と実感できるはず。宿泊者はもちろん、料金は異なるが外部から食事だけを楽しむこともできるので、北海道グルメを食べ逃したけど時間が取れない！という時の救世主的レストランにもなりそうだ。
「ホテルアベスト札幌」は狸小路商店街や大通り公園、すすきの通りなどの観光スポットに近い立地が魅力だが、1人旅にぴったりのシングルルーム、家族や二世帯での旅行にもおすすめのメゾネットタイプやユニバーサルタイプなど、さまざまなスタイルの客室があるのもうれしい。また、ミキハウス子育て総研「ウェルカムベビーのお宿」にも認定された和室があり、小さな子どもがいるファミリーも安心して滞在できる。
幅広い層がフレキシブルに滞在でき、好立地なホテルで北海道グルメを堪能できるディナーバイキングがスタートしたのはうれしい限り。プライベートでもビジネスでも、北海道滞在の拠点にしてみては。
ホテルアベスト札幌
住所：北海道札幌市中央区南2条西6丁目1-1
電話：011-251-2511
アクセス：地下鉄南北線「大通駅」徒歩約3分
Buffet Dining The HARBOR SAPPORO(ビュッフェ ダイニング ザ・ハーバー サッポロ)
時間：17時30分〜21時(LO20時30分)※90分制
宿泊者料金：大人6600円、小学生3300円、3歳以上1100円
ビジター料金：大人9900円、小学生4950円、3歳以上2470円
※料理内容は日によって変更となる場合あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■北海道に来たからには食べたい！あれもこれもが楽しめる
今回、ディナーバイキングのスタートに際し行われたお披露目プレスツアーに参加する機会をいただいた。食材を提供する生産者の方々も集い、豪華な北海道産食材を使った料理、北海道グルメを体験。「ホテルアベスト札幌」のディナーバイキングはカニ、海鮮、肉がメイン。
カニは、紅ズワイガニと花咲ガニが食べ放題という太っ腹ぶり。甘味が強くジューシーな紅ズワイガニと、トゲトゲした見た目とは裏腹に甘味があり、しっとりした身は旨味が強い花咲ガニ。思わず夢中で食べていたくなるおいしさで、食べ放題というからこれだけでも満足できる。さらに、身が太く食べ応えもあるタラバガニも1人1本付いてくる。夢のカニ三昧がディナーバイキングで体験できる。
北海道の味覚はカニだけじゃない。新鮮な海鮮も外せない。北海道日高産サーモンや北海道産水ダコ、イカやブリなどの刺身はそのまま食べてもいいし、自分好みの海鮮丼を作って食べられるのもバイキングならではの醍醐味。ミーハーながら、いくらのかけ放題も一度は体験したい食べ方。それがここで実現するのは感動！
北海道産ではないが天然南マグロの部位食べ比べコーナーもあり、海鮮好きにはたまらない。また、北海道の海の幸というと生のイメージがあるが、ここでは焼き魚などでも楽しめる。コマイやシシャモ、ホッケなど北海道らしいラインナップ。さらに鮭のちゃんちゃん焼き、焼きホタテといったメニューも並ぶ。
バイキングの3つ目の柱、肉は目の前で焼き上げる牛ステーキに注目。北海道産牛を鉄板で焼き上げて提供してくれるライブ感は肉の脂の甘い匂いに胃袋が刺激される。ほかにも、ポークステーキや上質なラム肉を楽しめるジンギスカン、北海道のブランド豚「ゆめの大地」のしゃぶしゃぶなども存分に味わえる。
バイキングには北海道グルメも並ぶ。スープカレーの人気店「GARAKU」監修のスープカレーや、北海道産キタアカリのじゃがバター、ザンギ、ラーメンなど、北海道に来たら食べてみたいと思っていたものが、とにかくいろいろそろっている。
料理だけでなく、ドリンクコーナーには北海道限定の乳酸菌飲料「カツゲン」があり、もちろん飲み放題。さらにデザートでは牧場しぼりの牛乳を使用した「ソフトクリーム」があったりと、まさに北海道グルメのオンパレード。
ほかにも、和洋中の料理や国産小麦を使ったパンや自分で焼くパンケーキ、チョコレートファウンテンなど、とにかく種類の豊富さに驚く。これだけの北海道の食材や北海道グルメを一度に食べられるのは特別感がある。
旅行はもちろん、ライブや推し活で日中グルメに注力できない人や、ビジネスで滞在中も忙しく動き回らなければならない人でも、ここで夕食を食べるだけで食事を通して「北海道に来た」と実感できるはず。宿泊者はもちろん、料金は異なるが外部から食事だけを楽しむこともできるので、北海道グルメを食べ逃したけど時間が取れない！という時の救世主的レストランにもなりそうだ。
「ホテルアベスト札幌」は狸小路商店街や大通り公園、すすきの通りなどの観光スポットに近い立地が魅力だが、1人旅にぴったりのシングルルーム、家族や二世帯での旅行にもおすすめのメゾネットタイプやユニバーサルタイプなど、さまざまなスタイルの客室があるのもうれしい。また、ミキハウス子育て総研「ウェルカムベビーのお宿」にも認定された和室があり、小さな子どもがいるファミリーも安心して滞在できる。
幅広い層がフレキシブルに滞在でき、好立地なホテルで北海道グルメを堪能できるディナーバイキングがスタートしたのはうれしい限り。プライベートでもビジネスでも、北海道滞在の拠点にしてみては。
ホテルアベスト札幌
住所：北海道札幌市中央区南2条西6丁目1-1
電話：011-251-2511
アクセス：地下鉄南北線「大通駅」徒歩約3分
Buffet Dining The HARBOR SAPPORO(ビュッフェ ダイニング ザ・ハーバー サッポロ)
時間：17時30分〜21時(LO20時30分)※90分制
宿泊者料金：大人6600円、小学生3300円、3歳以上1100円
ビジター料金：大人9900円、小学生4950円、3歳以上2470円
※料理内容は日によって変更となる場合あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。