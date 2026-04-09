この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ぽけるす / 野球バラエティ ぽけぽけ動画」が、「元コーチなら野球ゲームの能力だけでどの選手か当てられるんじゃないか説【今岡真訪さんコラボ】」と題した動画を公開した。元阪神タイガース打撃コーチの今岡真訪が、ゲームの能力データから選手を当てる企画に挑戦し、ツッコミを入れるなど、ユニークな視点で選手たちを分析している。

「野球ゲームの能力だけでどの選手か当てられるか」という検証に挑むことになった今岡。全10問中7問正解で立証となるルールのもと、次々と問題が出題されていく。佐藤輝明の能力データを見た今岡は即座に正解するも、走力が低く設定されていることに対し、「もっとあるで」と苦笑いしながら指摘した。また、近本光司のデータでは「走塁」と「走力」が別々に評価されていることに触れ、「純粋な足の速さが走力で、走塁のうまさが走塁」というゲームの細かな仕様に感心する姿を見せている。

さらに、森下翔太のデータでは「決勝打」という能力に注目し、「皆さんが思ってるより2割7分って打ってない」と打率の印象に触れつつ、「ただ決勝打が多いとすごくインパクトが残る」とコーチならではの視点で分析。糸原健斗の「選球眼」が高く評価されているデータには、「この糸原の選球眼が佐藤と森下にあれば、もっといいバッターに見えるし怖い」と真剣な表情で若手への期待を語った。

コラボ相手となったぽけるすについても「こういう企画を考えることの方がすごい」と感心した様子を見せた。ゲームのデータを通じて、指導者としての鋭い観察眼と選手への愛あるイジりが垣間見える、見応えのある対談となっている。

YouTubeの動画内容

00:16

元コーチならゲームの能力だけで選手を当てられるか検証
03:04

佐藤輝明の走力評価に「もっとあるで」とツッコミ
05:10

森下翔太の能力を分析「こういうのが多いとインパクトが残る」
09:09

糸原の選球眼が「佐藤と森下にあればもっと怖い」
12:08

厳しい能力評価に「これ梅野怒ってるやろ」と苦笑い

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