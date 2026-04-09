ファミリーマート創立45周年記念カラーのソックスやハンカチも…「コンビニエンスウェア」2026年春夏の新作が続々リリース
ファッションデザイナー・落合宏理さんとの共同開発のもと、“いい素材、いい技術、いいデザイン。”をコンセプトに掲げて展開している、ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」。同ブランドの立ち上げ5周年に合わせて、「Convenience Wear 2026年春夏新作発表会」が都内にて開催。すでに販売中のアイテムから、まもなく発売される新商品までがずらりと並び、取材陣を沸かせた。
【写真】ファミマ注目の「コンビニエンスウェア」アイテムを見る
■発表会で気になった新作アイテムを一挙に紹介
サングラスの新色や超軽量傘をはじめ、新素材の女性用ショーツ、夏でも快適に着られる機能Tシャツ、綿麻素材のセットアップアイテムなど、展示商品のジャンルは実に多彩。いずれも好評を博していたが、本稿ではその中から、これからの季節にぴったりな注目アイテム13点をピックアップ。会場で撮影した写真と併せて、各商品の概要を紹介しよう。
■ラインソックス(429円)
男女兼用のラインソックス。ファミリーマート45周年記念カラーとして、1980年代までファミリーマートのシンボルマークとして使用されていた“太陽と星”とファミリーマートカラーを配色。足底はパイル編みの肉厚仕様になっている。抗菌防臭加工でニオイにくいのも、本商品の特徴のひとつ。サイズは22-25センチ／25-28センチの2種類。
■今治タオルハンカチ(45周年記念カラー)(698円)
「今治タオル」クオリティの高吸水仕様ハンカチ。こちらもファミリーマート45周年記念カラーとして、“太陽と星”をイメージした配色になっている。
■タオルインポーチ まめきち＆つぶきち(2290円)
『どうぶつの森』とのコラボキャンペーンで制作された商品。同作に登場するタヌキのまめきち・つぶきちデザインのポーチの中に、特別デザインのタオルを入れたタオルインポーチで、ポーチ、タオル、タオル付ポーチという“3WAY”での使用が可能。ポーチは22×16センチ、ミニタオルは23×23センチ。
■今治タオルハンカチ(698円)
2026年春夏シーズンカラーを配色した「今治タオル」クオリティのハンカチ。グラデーション、ドット／ホワイト・マリン、マリンボーダー、オートミール・コンビニストライプという、4つのラインナップで販売中。
■コンビニサングラス(2490円)
紫外線を99％カットするUVサングラスに新色を追加。ウェリントンとボストンの中間であるボスリントン型のオリジナルデザインで、テンプル(つる)の先にはファミマカラーを配色。バネ丁番によるフィット感にこだわったフレームには、リサイクルプラスチックの「Tritan(TM) Renew」を、光の乱反射を抑え眩しさを軽減する偏光レンズには植物由来のトリアセテートを採用するなど、環境に配慮したBPAフリー素材を使用しているのも、本商品ならではの特徴といえる。カラーはブラウンミックス、クリアブラウン、黒の3色展開。
■腕時計(1998円)
シチズン時計と共同開発した腕時計で、文字盤はさわやかな白とシックな黒の2色展開。水泳時も着用可能な10気圧防水で、子どもから大人まで使えるサイズになっている。秒針・ベルト穴・つく棒には、ファミリーマートカラーをあしらっているのもポイント。カラーは白、黒の2種類で、2026年4月17日(金)発売予定。
■ショートパンツ(1998円)
綿とナイロンの混紡糸を使用した吸水速乾・接触冷感素材のショートパンツ。軽くてしわになりにくく、ストレッチ性もあるので履き心地は抜群。洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単なのもうれしいポイント。カラーはオレンジ、黒の2種類で、サイズはS、M、L(オレンジはM、Lのみ)。
■長袖アウターTシャツ(1998円)
USAコットン素材を使用。肩の落ち感やステッチ幅など、細部にまでこだわって作り上げたアウターTシャツ。1枚で着ても、アウターのインナーとしても、春のコーディネートのアクセントになること間違いなし。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様なのもうれしいところ。
■ショートソックス(429円)
ユーザーからの要望に応え、紳士・婦人用からユニセックスへと変更されたショートソックス。それに合わせて、つま先・かかとには補強糸を使用し、耐久性も向上している。抗菌防臭加工のニオイにくい仕様も特徴で、2026年春夏シーズンカラーとして、エメラルドブルー、ライムイエロー、キャロット、翡翠、紫、ローズピンク、白、グレーミックスをリリース。サイズは22-25センチ、25-28センチで、紫は25-28センチのみ、ローズピンクは22-25センチのみ展開。
■ブラウェア(2290円)
“下着でありながら、服としても着られる”ことをコンセプトに、独自開発の仕様で快適さを追求したデザインのブラウェア。一体型になったカップ付きブラで、バスト肌側に縫い目がなく、なめらかな肌あたりになっているのが特徴。表生地と裏地の配色にもこだわりが光り、インナーとしても、ファッションアイテムとしても使用できる。カラーはアーモンド・バイオレット。
■リラックスショーツ(990円)
身生地には、竹から抽出した天然由来のセルロースを原料とする「バンブーレーヨン」を採用。これにより、柔らかくなめらかな肌触りと上品な光沢感を兼ね備えているのが特徴で、クロッチ部分にはオーガニックコットンを使用している。さらに、脇の縫い目をなくして肌ストレスを軽減。股上の深い設計ながら、締め付けの少ない自然なフィット感も実現しており、心身ともにリラックスして着用できるアイテムになっている。
■晴雨兼用軽量スリム傘(2290円)
UVカット率99.9％、UPF50＋、遮光率99.9％、遮熱効果がある晴雨兼用の傘。防水・撥水加工された生地の裏にコーティングを施し、紫外線をカットしているのが特徴。持ち運びに便利な軽量スリムタイプで、現行のスリム傘と比較して、約45グラムの軽量化にも成功している。今回は、毎日のスタイリングに自然と溶け込む、グレーとネイビーの新色が登場。親骨の長さは54センチ。
■晴雨兼用ミニ傘(2490円)
晴雨兼用軽量スリム傘と同様の仕様で、こちらは持ち運びに便利なミニサイズ。どんなコーディネートにも合わせやすいホワイト・ブラウンの新色で、親骨の長さは47センチ。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■発表会で気になった新作アイテムを一挙に紹介
サングラスの新色や超軽量傘をはじめ、新素材の女性用ショーツ、夏でも快適に着られる機能Tシャツ、綿麻素材のセットアップアイテムなど、展示商品のジャンルは実に多彩。いずれも好評を博していたが、本稿ではその中から、これからの季節にぴったりな注目アイテム13点をピックアップ。会場で撮影した写真と併せて、各商品の概要を紹介しよう。
■ラインソックス(429円)
男女兼用のラインソックス。ファミリーマート45周年記念カラーとして、1980年代までファミリーマートのシンボルマークとして使用されていた“太陽と星”とファミリーマートカラーを配色。足底はパイル編みの肉厚仕様になっている。抗菌防臭加工でニオイにくいのも、本商品の特徴のひとつ。サイズは22-25センチ／25-28センチの2種類。
■今治タオルハンカチ(45周年記念カラー)(698円)
「今治タオル」クオリティの高吸水仕様ハンカチ。こちらもファミリーマート45周年記念カラーとして、“太陽と星”をイメージした配色になっている。
■タオルインポーチ まめきち＆つぶきち(2290円)
『どうぶつの森』とのコラボキャンペーンで制作された商品。同作に登場するタヌキのまめきち・つぶきちデザインのポーチの中に、特別デザインのタオルを入れたタオルインポーチで、ポーチ、タオル、タオル付ポーチという“3WAY”での使用が可能。ポーチは22×16センチ、ミニタオルは23×23センチ。
■今治タオルハンカチ(698円)
2026年春夏シーズンカラーを配色した「今治タオル」クオリティのハンカチ。グラデーション、ドット／ホワイト・マリン、マリンボーダー、オートミール・コンビニストライプという、4つのラインナップで販売中。
■コンビニサングラス(2490円)
紫外線を99％カットするUVサングラスに新色を追加。ウェリントンとボストンの中間であるボスリントン型のオリジナルデザインで、テンプル(つる)の先にはファミマカラーを配色。バネ丁番によるフィット感にこだわったフレームには、リサイクルプラスチックの「Tritan(TM) Renew」を、光の乱反射を抑え眩しさを軽減する偏光レンズには植物由来のトリアセテートを採用するなど、環境に配慮したBPAフリー素材を使用しているのも、本商品ならではの特徴といえる。カラーはブラウンミックス、クリアブラウン、黒の3色展開。
■腕時計(1998円)
シチズン時計と共同開発した腕時計で、文字盤はさわやかな白とシックな黒の2色展開。水泳時も着用可能な10気圧防水で、子どもから大人まで使えるサイズになっている。秒針・ベルト穴・つく棒には、ファミリーマートカラーをあしらっているのもポイント。カラーは白、黒の2種類で、2026年4月17日(金)発売予定。
■ショートパンツ(1998円)
綿とナイロンの混紡糸を使用した吸水速乾・接触冷感素材のショートパンツ。軽くてしわになりにくく、ストレッチ性もあるので履き心地は抜群。洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単なのもうれしいポイント。カラーはオレンジ、黒の2種類で、サイズはS、M、L(オレンジはM、Lのみ)。
■長袖アウターTシャツ(1998円)
USAコットン素材を使用。肩の落ち感やステッチ幅など、細部にまでこだわって作り上げたアウターTシャツ。1枚で着ても、アウターのインナーとしても、春のコーディネートのアクセントになること間違いなし。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様なのもうれしいところ。
■ショートソックス(429円)
ユーザーからの要望に応え、紳士・婦人用からユニセックスへと変更されたショートソックス。それに合わせて、つま先・かかとには補強糸を使用し、耐久性も向上している。抗菌防臭加工のニオイにくい仕様も特徴で、2026年春夏シーズンカラーとして、エメラルドブルー、ライムイエロー、キャロット、翡翠、紫、ローズピンク、白、グレーミックスをリリース。サイズは22-25センチ、25-28センチで、紫は25-28センチのみ、ローズピンクは22-25センチのみ展開。
■ブラウェア(2290円)
“下着でありながら、服としても着られる”ことをコンセプトに、独自開発の仕様で快適さを追求したデザインのブラウェア。一体型になったカップ付きブラで、バスト肌側に縫い目がなく、なめらかな肌あたりになっているのが特徴。表生地と裏地の配色にもこだわりが光り、インナーとしても、ファッションアイテムとしても使用できる。カラーはアーモンド・バイオレット。
■リラックスショーツ(990円)
身生地には、竹から抽出した天然由来のセルロースを原料とする「バンブーレーヨン」を採用。これにより、柔らかくなめらかな肌触りと上品な光沢感を兼ね備えているのが特徴で、クロッチ部分にはオーガニックコットンを使用している。さらに、脇の縫い目をなくして肌ストレスを軽減。股上の深い設計ながら、締め付けの少ない自然なフィット感も実現しており、心身ともにリラックスして着用できるアイテムになっている。
■晴雨兼用軽量スリム傘(2290円)
UVカット率99.9％、UPF50＋、遮光率99.9％、遮熱効果がある晴雨兼用の傘。防水・撥水加工された生地の裏にコーティングを施し、紫外線をカットしているのが特徴。持ち運びに便利な軽量スリムタイプで、現行のスリム傘と比較して、約45グラムの軽量化にも成功している。今回は、毎日のスタイリングに自然と溶け込む、グレーとネイビーの新色が登場。親骨の長さは54センチ。
■晴雨兼用ミニ傘(2490円)
晴雨兼用軽量スリム傘と同様の仕様で、こちらは持ち運びに便利なミニサイズ。どんなコーディネートにも合わせやすいホワイト・ブラウンの新色で、親骨の長さは47センチ。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。