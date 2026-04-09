【森保JのW杯メンバー26人予想】ボランチで守田は“５人目”というより主力か選外かの判断基準に。世界仕様で菅原の復権は必然の流れ
北中米ワールドカップに挑む日本代表のメンバー発表前最後の代表活動で、森保ジャパンは英国遠征を実施。スコットランド、イングランドをそれぞれ１−０で下し、２連勝で３月シリーズを終えた。
熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、世界のサッカーに精通する河治良幸氏にW杯メンバーを予想してもらった。
――◆――◆――
３月シリーズが終わり、あとは最終選考まで、それぞれ所属クラブでアピールするのみとなっている。
もちろん怪我明けの選手や、現在もリハビリ中の選手は状態が選考に大きく影響してくるはず。冨安健洋（アヤックス）や遠藤航（リバプール）のような森保一監督が信頼を置く実力者であっても、大会中に100％に戻るかどうかが判断基準になってくる。
おそらくコンディションの見極めも含めて、５月31日のアイスランド戦を前に、26人より少し多めのメンバーが招集されると見るが、ここでは26人のメンバーを予想したい。今回は筆者の推奨ではなく、ここまでの森保監督の起用法や構成バランスから見た予想だ。
GK
鈴木彩艶（パルマ）
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
菅原由勢（ブレーメン）
瀬古歩夢（ル・アーブル）
冨安健洋（アヤックス）
渡辺 剛（フェイエノールト）
谷口彰悟（シント＝トロイデン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
伊藤洋輝（バイエルン）
MF
鎌田大地（クリスタル・パレス）
佐野海舟（マインツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
田中 碧（リーズ）
堂安 律（フランクフルト）
伊東純也（ゲンク）
三笘 薫（ブライトン）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
鈴木唯人（フライブルク）
久保建英（レアル・ソシエダ）
遠藤 航（リバプール）
FW
上田綺世（フェイエノールト）
後藤啓介（シント＝トロイデン）
町野修斗（ボルシアMG）
塩貝健人（ヴォルフスブルク）
前田大然（セルティック）
次点
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）
野澤大志ブランドン（アントワープ）
板倉 滉（アヤックス）
高井幸大（ボルシアMG）
橋岡大樹（ヘント）
安藤智哉（ザンクトパウリ）
町田浩樹（ホッフェンハイム）
長友佑都（FC東京）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
守田英正（スポルティング）
佐野航大（NEC）
北野颯太（ザルツブルク）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
佐藤龍之介（FC東京）
南野拓実（モナコ）
小川航基（NEC）
これまで通り、３−４−２−１メインで大会に臨むと見て組んでみた。やはり本大会でのメンバー構成を予想するうえで、大きなヒントになるのが３月シリーズの選手起用だ。
塩貝健人（ヴォルフスブルク）を招集したが、ここからのサプライズというのはなかなか考えにくい。すでに計算ができる選手だけでも26人をゆうにオーバーする選手層が形成されてきており、３月シリーズでは怪我で招集できない選手も少なからずいたなかで、スコットランド戦は普段のサブ組がメインでも、前半はそれなりに戦うことができた。
確かに勝負の決め手になったのは、得点者の伊東純也（ゲンク）や三笘薫（ブライトン）、上田綺世（フェイエノールト）など、後半に出てきた本来の主力メンバーだが、１トップでスタメン起用された20歳の後藤啓介（シント＝トロイデン）や２シャドーの佐野航大（NEC）、鈴木唯人（フライブルク）の３人が流れをつなげた形だ。スコットランドはスタートのメンバーの主力度が高かっただけに、なおさら価値がある。
もちろんスコットランド戦のメンバーでは比較的、経験値のある前田大然（セルティック）や右サイドの菅原由勢（ブレーメン）もある程度の計算が立つことが、改めて実証された。この試合は11人の交代OKという特殊なレギュレーションもあったが、仮にカタールW杯のコスタリカ戦のようなターンオーバーで戦って、スタメン組とサブ組を逆にするような形を取っても、大きく崩れない算段は森保監督もつけられたのではないか。
熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、世界のサッカーに精通する河治良幸氏にW杯メンバーを予想してもらった。
――◆――◆――
３月シリーズが終わり、あとは最終選考まで、それぞれ所属クラブでアピールするのみとなっている。
おそらくコンディションの見極めも含めて、５月31日のアイスランド戦を前に、26人より少し多めのメンバーが招集されると見るが、ここでは26人のメンバーを予想したい。今回は筆者の推奨ではなく、ここまでの森保監督の起用法や構成バランスから見た予想だ。
GK
鈴木彩艶（パルマ）
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
菅原由勢（ブレーメン）
瀬古歩夢（ル・アーブル）
冨安健洋（アヤックス）
渡辺 剛（フェイエノールト）
谷口彰悟（シント＝トロイデン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
伊藤洋輝（バイエルン）
MF
鎌田大地（クリスタル・パレス）
佐野海舟（マインツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
田中 碧（リーズ）
堂安 律（フランクフルト）
伊東純也（ゲンク）
三笘 薫（ブライトン）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
鈴木唯人（フライブルク）
久保建英（レアル・ソシエダ）
遠藤 航（リバプール）
FW
上田綺世（フェイエノールト）
後藤啓介（シント＝トロイデン）
町野修斗（ボルシアMG）
塩貝健人（ヴォルフスブルク）
前田大然（セルティック）
次点
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）
野澤大志ブランドン（アントワープ）
板倉 滉（アヤックス）
高井幸大（ボルシアMG）
橋岡大樹（ヘント）
安藤智哉（ザンクトパウリ）
町田浩樹（ホッフェンハイム）
長友佑都（FC東京）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
守田英正（スポルティング）
佐野航大（NEC）
北野颯太（ザルツブルク）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
佐藤龍之介（FC東京）
南野拓実（モナコ）
小川航基（NEC）
これまで通り、３−４−２−１メインで大会に臨むと見て組んでみた。やはり本大会でのメンバー構成を予想するうえで、大きなヒントになるのが３月シリーズの選手起用だ。
塩貝健人（ヴォルフスブルク）を招集したが、ここからのサプライズというのはなかなか考えにくい。すでに計算ができる選手だけでも26人をゆうにオーバーする選手層が形成されてきており、３月シリーズでは怪我で招集できない選手も少なからずいたなかで、スコットランド戦は普段のサブ組がメインでも、前半はそれなりに戦うことができた。
確かに勝負の決め手になったのは、得点者の伊東純也（ゲンク）や三笘薫（ブライトン）、上田綺世（フェイエノールト）など、後半に出てきた本来の主力メンバーだが、１トップでスタメン起用された20歳の後藤啓介（シント＝トロイデン）や２シャドーの佐野航大（NEC）、鈴木唯人（フライブルク）の３人が流れをつなげた形だ。スコットランドはスタートのメンバーの主力度が高かっただけに、なおさら価値がある。
もちろんスコットランド戦のメンバーでは比較的、経験値のある前田大然（セルティック）や右サイドの菅原由勢（ブレーメン）もある程度の計算が立つことが、改めて実証された。この試合は11人の交代OKという特殊なレギュレーションもあったが、仮にカタールW杯のコスタリカ戦のようなターンオーバーで戦って、スタメン組とサブ組を逆にするような形を取っても、大きく崩れない算段は森保監督もつけられたのではないか。