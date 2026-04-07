ねこ好きにはたまらない可愛さ♪2Lペットボトルがそのまま使える【コンフィー】のねこデザイン卓上ウォーターサーバーがAmazonで！気になったなら今すぐチェックしよう！
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置くだけで癒される♪キュートなねこデザイン×手軽に使える【コンフィー】卓上ウォーターサーバーがAmazonで人気！
電源があればどこでも設置可能なので、好きな場所に置くことができてとても便利で、かわいいネコがデザインされたコンパクトウォーターサーバー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
冷水(15℃以下)は飲料用として、温水(85℃以上)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使える。
口径φ25、φ28の2種類のボトル用キャンプ付き、さまざまなタイプのボトルに対応出来て、お客様の自分のお好みの水を選ぶことができる。
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レバーにコップを押し当てると、それぞれの注水口から水が出る。取り外せる水受け皿でいつでも清潔、一体式のプラスチックボディーで、掃除しやすい。
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