秋田朝日放送

秋田市では6日、平年より１１日早くソメイヨシノの開花が発表されました。

県内は５月下旬並みの暖かさとなったところもあり、春の訪れを楽しむ人の姿が見られました。サクラの開花を後押しするような陽気のなか、気象台の職員が敷地内にある標本木をチェックすると、開花発表の基準となる数、５輪の花が咲いているのが確認されました。平年と比べ１１日早く去年よりも９日早い開花で、２０２１年と２０２３年に次ぐ過去３番目の早さです。

気象台によりますと、２月と３月の気温が平年より高く経過したことが開花を早めた要因だということです。満開までかかる日数は平年で５日ほどです。

秋田市の最高気温は２０℃まで上がり、５月中旬並みとなりました。最高気温が１５．１℃となったにかほ市では、春の訪れを一足先に楽しもうと多くの人が勢至公園を訪れていました。

にかほ市観光協会によりますと、勢至公園のサクラは例年よりも４日早く去年よりも５日早い開花です。

にかほ市では、４月にサクラの開花に合わせて愛犬と楽しめるイベントや鳥海ブルーラインの開通など様々な行事を予定しています。

8日以降は平年よりも気温が高い日が多くなる見込みで、県内各地でサクラの開花が進みそうです。