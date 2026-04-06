Mrs. GREEN APPLE冠番組「テレビ×ミセス」初回、大物ゲストがサプライズ登場「なんて贅沢」「予想外」と視聴者驚き
【モデルプレス＝2026/04/06】Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がMCを務めるTBS系冠番組「テレビ×ミセス」のレギュラー放送が、4月6日にスタート（よる9時※初回放送はよる8時55分〜）。大物ゲストが登場し反響が寄せられている。
【写真】ミセス冠番組に一瞬登場した大物ゲスト
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているミセスがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。「テレビが大好き」というミセスが、これぞテレビな王道企画に挑戦する。
「若井つり堀」と題された企画では、若井滉斗がコントに挑戦。麦わら帽子を被り、顔に渦巻きや鼻水が書かれた“少年”姿で釣りをしていると、何かがヒットした様子。勢いよく竿を引き上げると、姿を現したのは餌を加えた歌手・タレントの研ナオコだ。
想定外の“大物”の登場に、若井は驚きを隠せず「ちょっと鳴り止まないですね、心臓の鼓動が」と素のリアクションを見せると、研が「止まったらシンじゃうよ」と鋭くツッコミ。なお、研がこのためだけに来たと知ると、若井は「なにやってるんだよ『テレビ×ミセス』！」とさらなるツッコミを入れ、笑いを誘った。
この放送を受け、視聴者からは「若井さんの突然のコント（？）が可愛くて面白い」「予想外」「ガチの大物釣れた」「なんて贅沢」「とんでもないサプライズ」「研さんこのためだけに（笑）？」「笑いが止まらない」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】ミセス冠番組に一瞬登場した大物ゲスト
◆Mrs. GREEN APPLE冠番組「テレビ×ミセス」
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているミセスがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。「テレビが大好き」というミセスが、これぞテレビな王道企画に挑戦する。
◆「テレビ×ミセス」大物ゲスト登場にネットざわつく
「若井つり堀」と題された企画では、若井滉斗がコントに挑戦。麦わら帽子を被り、顔に渦巻きや鼻水が書かれた“少年”姿で釣りをしていると、何かがヒットした様子。勢いよく竿を引き上げると、姿を現したのは餌を加えた歌手・タレントの研ナオコだ。
想定外の“大物”の登場に、若井は驚きを隠せず「ちょっと鳴り止まないですね、心臓の鼓動が」と素のリアクションを見せると、研が「止まったらシンじゃうよ」と鋭くツッコミ。なお、研がこのためだけに来たと知ると、若井は「なにやってるんだよ『テレビ×ミセス』！」とさらなるツッコミを入れ、笑いを誘った。
この放送を受け、視聴者からは「若井さんの突然のコント（？）が可愛くて面白い」「予想外」「ガチの大物釣れた」「なんて贅沢」「とんでもないサプライズ」「研さんこのためだけに（笑）？」「笑いが止まらない」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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