「何歳になっても大事にしたい」美人モデル、夫のラグビー選手と“おしゃれしてお出かけするデート”公開！
モデルの佐藤マクニッシュ怜子さんは4月5日、自身のInstagramを更新。夫でプロラグビー選手の竹山晃暉選手と「久しぶりのデート」を楽しむ様子を公開しました。
【写真】佐藤マクニッシュ怜子のデートショット
写真では、眺望抜群なテラス席でのツーショットや料理を公開。佐藤さんは黒いアウター、竹山選手はブラウンのジャケット姿で、洗練された大人のコーディネートがすてきです。動画に映されているのは、高層ビルの合間に沈みゆく夕日。オレンジ色の絶景がとてもきれいです。
コメントでは「竹ちゃん 指輪お似合いです 末永くお幸せに」「本当に素敵なお二人 大好き！」などの声が寄せられています。
ファンからは「幸せそうな姿を見ていて、いつもただただ幸せな気持ちで 本当に憧れです」「お二人とも幸せが人相にあらわれていて、本当に素敵」「こうきさんみたいな彼氏欲しいです笑」など絶賛の声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
【写真】佐藤マクニッシュ怜子のデートショット
「サンセットタイムのディナー」を満喫佐藤さんは「久しぶりのデート 毎日一緒にいるから、たまにはおしゃれしてお出かけするデートは何歳になっても大事にしたいね 私の1番好きなサンセットタイムのディナー」とつづり、5枚の写真と1本の動画を載せています。
コメントでは「竹ちゃん 指輪お似合いです 末永くお幸せに」「本当に素敵なお二人 大好き！」などの声が寄せられています。
「こうきさんみたいな彼氏欲しいです笑」竹山選手とのツーショットをたびたび公開している佐藤さん。2月15日には「私の親友でありパートナー」とつづり、写真を披露しました。さまざまなシーンでのツーショットが収められており、2人の仲むつまじい様子が伝わってきます。
ファンからは「幸せそうな姿を見ていて、いつもただただ幸せな気持ちで 本当に憧れです」「お二人とも幸せが人相にあらわれていて、本当に素敵」「こうきさんみたいな彼氏欲しいです笑」など絶賛の声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)