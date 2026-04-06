モデルの佐藤マクニッシュ怜子さんは4月5日、自身のInstagramを更新。夫でプロラグビー選手の竹山晃暉選手と「久しぶりのデート」を楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐藤マクニッシュ怜子さん公式Instagramより）

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モデルの佐藤マクニッシュ怜子さんは4月5日、自身のInstagramを更新。夫でプロラグビー選手の竹山晃暉選手と「久しぶりのデート」を楽しむ様子を公開しました。

【写真】佐藤マクニッシュ怜子のデートショット

「サンセットタイムのディナー」を満喫

佐藤さんは「久しぶりのデート　毎日一緒にいるから、たまにはおしゃれしてお出かけするデートは何歳になっても大事にしたいね　私の1番好きなサンセットタイムのディナー」とつづり、5枚の写真と1本の動画を載せています。

写真では、眺望抜群なテラス席でのツーショットや料理を公開。佐藤さんは黒いアウター、竹山選手はブラウンのジャケット姿で、洗練された大人のコーディネートがすてきです。動画に映されているのは、高層ビルの合間に沈みゆく夕日。オレンジ色の絶景がとてもきれいです。

コメントでは「竹ちゃん　指輪お似合いです　末永くお幸せに」「本当に素敵なお二人　大好き！」などの声が寄せられています。

「こうきさんみたいな彼氏欲しいです笑」

竹山選手とのツーショットをたびたび公開している佐藤さん。2月15日には「私の親友でありパートナー」とつづり、写真を披露しました。さまざまなシーンでのツーショットが収められており、2人の仲むつまじい様子が伝わってきます。

ファンからは「幸せそうな姿を見ていて、いつもただただ幸せな気持ちで 本当に憧れです」「お二人とも幸せが人相にあらわれていて、本当に素敵」「こうきさんみたいな彼氏欲しいです笑」など絶賛の声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)