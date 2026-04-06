Snow Man向井康二、家族とのプライベートショット公開「お父さんかな？」「後ろ姿がそっくりでスタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】Snow Manの向井康二が4月5日、自身のInstagramを更新。家族と過ごした休日の様子を公開した。
【写真】スノメンバー「幸せそうな表情にほっこり」家族とのプラベショット
向井は「久しぶりfamily Time」と男性と女性の絵文字を添えてコメント。ゴルフ場のカートに男性の絵文字で顔を隠した家族と一緒に乗っている場面や、その他ゴルフ場での様々なショット、男性と神社に参拝している2ショットの後ろ姿などを公開した。
この投稿に、ファンからは「お父さんかな？」「幸せそうな表情にほっこり」「素敵な家族」「家族を大切にしてて尊敬する」「貴重な投稿ありがとう」「後ろ姿がそっくりでスタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「幸せそうな表情にほっこり」家族とのプラベショット
◆向井康二、家族との休日公開
向井は「久しぶりfamily Time」と男性と女性の絵文字を添えてコメント。ゴルフ場のカートに男性の絵文字で顔を隠した家族と一緒に乗っている場面や、その他ゴルフ場での様々なショット、男性と神社に参拝している2ショットの後ろ姿などを公開した。
◆向井康二の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お父さんかな？」「幸せそうな表情にほっこり」「素敵な家族」「家族を大切にしてて尊敬する」「貴重な投稿ありがとう」「後ろ姿がそっくりでスタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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