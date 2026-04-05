◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第９節 川崎３―２浦和（５日・Ｕ等々力）

浦和は敵地で川崎と対戦し、２―３で逆転負け。４連敗を喫した。

直近では東京Ｖ、柏（ＰＫ負け）、町田に３連敗中でこの試合を迎えた。先発メンバーに名を連ねていたＤＦ宮本にアクシデントがあったとみられ、ＤＦ根本が先発した。前半１５分にはＤＦダニーロ・ボザが負傷交代となり、試合序盤から柴戸―根本のＣＢコンビでプレーした。

試合は前半３分、ＭＦサビオのＦＫから根本が左足で蹴り込んで先制。長いＶＡＲ判定によるゴールチェックの末、得点が認められた。直後の９分、川崎ＤＦ三浦のクロスからクリアを試みたボザがオウンゴールで同点弾を献上した。

後半３分にはＤＦ長沼の折り返しから、最後はゴール前でＭＦ金子が押し込むも、一連のプレーの中で、倒れていたＦＷオナイウ阿道がＧＫブローダーセンに影響を与えたとしてノーゴール判定となった。だが、同１１分、オナイウを起点にカウンター攻撃を開始。左へ展開し、最後は金子が左足でゴールに押し込んで勝ち越しに成功した。

後半３３分、川崎のロマニッチに頭で同点とされ、試合は２―２の振り出しとなった。迎えた後半アディショナルタイム、ＭＦ河原にミドルシュートを決められ、敗れた。試合後は、アウェースタンドのサポーターから大ブーイングが鳴り響いた。

川崎とは２５年に公式戦で４度対戦し、１勝２分け１敗だった。昨年１２月のリーグ最終節ではホームでは４―０と快勝していた。

試合後、スコルジャ監督は会見で「後半に入ってから阿道をより良い形で使えるようになり、良いプレーをするようになったが、最後の２０分は苦しかった。終了間際にフリーでシュートを打たれてしまい、痛い結果につながるミスとなった。後半の我々の良い内容と選手のハードワークを考えると、我々にとって残酷な結果。非常に悲しい一日だ」などと悔しそうに話した。