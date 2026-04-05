■全国の6日の天気

午前中は、全国的に晴れ間の出る所が多いでしょう。午後は、湿った空気や前線の影響で、雲の広がる所が多くなりそうです。天気は下り坂で、夜は九州や四国、北海道で雨が降り出しそうです。お帰りが遅くなる方は、雨具を持ってお出かけください。九州南部や奄美は雷を伴って激しく降る所があり、局地的には非常に激しく降りそうです。最低気温は5日より低い所が多いものの、この時期としては暖かい朝となるでしょう。日中は、西・東日本で23℃から24℃くらいの所が多く、熊谷や名古屋、福岡、鹿児島などでは25℃と夏日の予想です。朝との気温差が大きくなりますので、調整しやすい服装でお過ごしください。

予想最低気温（前日差）

札幌 5℃（-4 4月下旬）

仙台 11℃（-2 5月中旬）

新潟 9℃（-4 4月下旬）

東京都心 15℃（＋1 5月中旬）

名古屋 13℃（-2 5月上旬）

大阪 14℃（-2 5月上旬）

広島 11℃（-2 4月中旬）

高知 12℃（-2 4月下旬）

福岡 12℃（-1 4月中旬）

鹿児島 12℃（-3 平年並み）

那覇 21℃（＋2 5月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 14℃（＋1 4月下旬）

仙台 17℃（-6 4月下旬）

新潟 21℃（＋5 5月中旬）

東京都心 24℃（＋1 5月中旬）

名古屋 25℃（＋2 5月中旬）

大阪 24℃（＋1 5月上旬）

広島 22℃（±0 4月下旬）

高知 23℃（±0 4月下旬）

福岡 25℃（＋5 5月下旬）

鹿児島 25℃（＋2 5月上旬）

那覇 27℃（＋1 5月中旬）

■全国の週間予報春らしく、短い周期で天気が変わりそうです。7日は、寒気を伴った低気圧が北海道の北に進み、本州南岸に前線や低気圧が近づきそうです。全国的に雨の降る所が多く、太平洋側では雨脚が強まるでしょう。また、北日本は風が強まりそうです。8日は、九州から東北南部で晴れますが、北海道は雨や雪が降り、荒れた天気が続くでしょう。9日は、東・北日本で晴れますが、西日本はしだいに雨が降り出し、10日は広く傘の出番になりそうです。気温はこの先も全国的に高く、西・東日本では20℃以上の日が多い見込みです。東北北部も15℃を超える日があり、サクラ前線はもうすぐ東北北部に到達しそうです。