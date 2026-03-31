「ポスト広瀬すず」と呼ばれる演技派「新人女優」が朝ドラ「オーディションで起こした「衝撃の出来事」

新朝ドラWヒロインに上坂樹里

「世間的にはまだ無名に近いですが、ドラマが終わる頃には大人気の女優になっていますよ」

3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。見上愛とともにWヒロインに抜擢されたのが、上坂樹里（20歳）だ。

業界関係者たちは冒頭のように、彼女の演技を絶賛する。

上坂はSeventeenの専属モデルになったことがきっかけでブレイクした、神奈川県出身の新人女優。

「'22年のNHKドラマ『ヒロイン誕生！ドラマチックなオンナたち』で地上波初主演を飾ると、翌年には単発ドラマ『生理のおじさんとその娘』（NHK）でヒロインを演じ、『東京ドラマアウォード2023』の作品賞を受賞しました。

女優のキャリアは5年ほどですが、久しぶりの演技派ともっぱらの評判です」（同前）

オーディションで他の女優を圧倒

その実力は、朝ドラのオーディションでも遺憾なく発揮されたという。

「2410人が参加した昨年6月のオーディションで、10代とは思えない迫力ある演技を披露し、他の女優を圧倒しました。

有名な女優も複数参加していましたが、上坂の演技を見た審査員が彼女だけ残して早々にオーディションを打ち切ったそうです」（業界カメラマン）

そんな上坂を、業界内では「ポスト広瀬すず」と呼ぶ声が広がっている。広瀬もSeventeen専属モデルから女優に転身し、NHK朝ドラ『なつぞら』でブレイク。今や日本映画界の顔となったが、上坂はその軌跡をそのままなぞっているからだ。

「透明感の奥に芯の強さがある。あの頃の広瀬すずと重なるものがあります。ただ、上坂には広瀬とは違う独特の静けさもある。騒がしい現場でも彼女の周りだけ別世界のような雰囲気があるんです。かつての大女優たちにも共通する佇まいです」（同前）

春風に乗って、上坂の大躍進が始まる。

「週刊現代」2026年4月13日号より

【もっと読む】「井川遥が人工肛門に」…話題映画『平場の月』が観客に刺さった「想定外の演出」

【もっと読む】「井川遥が人工肛門に」…話題映画『平場の月』が観客に刺さった「想定外の演出」