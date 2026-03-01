701名の感情データを初公開！ マルハン東日本「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」

記事ポイント マルハン東日本がZ世代女性のインサイトを分析するリサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立ME TOKYO来場者701名を対象にした「Z世代女子トレンド調査」で2026年のトレンドを予測ブランド誕生3年で累計約700万人が来場し、来場者の75％が女性という独自データを活用 マルハン東日本がZ世代女性のインサイトを分析するリサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立ME TOKYO来場者701名を対象にした「Z世代女子トレンド調査」で2026年のトレンドを予測ブランド誕生3年で累計約700万人が来場し、来場者の75％が女性という独自データを活用

マルハン東日本が展開する体験型エンターテイメント施設「ME TOKYO」から、Z世代女性のインサイトを調査・分析する新リサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」が誕生しています。

初の自主調査として、来場者701名を対象にした「Z世代女子トレンド調査」を発表し、2026年のトレンドを予測しています。

累計約700万人の来場データと、来場者の75％が女性という独自の顧客基盤を活かしたリサーチです。

マルハン東日本「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」

リサーチ機関名：ME TOKYO EMOTION RESEARCH運営：マルハン東日本（株式会社マルハン 東日本カンパニー）調査名：Z世代女子トレンド調査調査対象：ME TOKYO SHINJUKU / ME TOKYO IKEBUKURO 来場者701名（10代〜30代女性）調査期間：2026年2月17日〜19日調査方法：店頭対面アンケート（Googleフォームから回答）

ME TOKYO EMOTION RESEARCH（MTER）は、「アラウンド20」を核としたZ世代女性のインサイトを一次情報として捕捉し、マーケティングの意思決定に寄与するデータとして翻訳・提供するリサーチ機関です。

Z世代女性の消費行動には、機能的価値や情緒的価値だけでなく、「それ、わかる！」「今の私に刺さる！」といった「感情の納得」が大きな影響を与えています。

MTERでは、消費の現場で発生する「感情の揺れ（感情ログ）」を観察・言語化し、商品やサービスがZ世代女性から選ばれる勝ち筋を示唆します。

ME TOKYOは、マルハン東日本が手掛ける「MOVE EMOTION―感情解放区―」をコンセプトにした体験型エンターテイメント施設です。

ブランドカラーのイエローを基調とし、解放感あふれる内装やジェンダーレスで楽しめる空間設計など、Z世代の嗜好に合わせた店舗づくりを徹底しています。

2022年12月29日のブランド誕生から3年間で、ME TOKYO全店の累計来場者数は約700万人を達成しました。

来場者の75％が女性で、18歳から24歳までの「アラウンド20」が62％を占めており、「Z世代女子」が顧客層の中心となっています。

2026年3月現在、ME TOKYO SHINJUKUとME TOKYO IKEBUKUROの2店舗を展開しています。

「Z世代女子トレンド調査」の注目ポイント

2026年2月17日〜19日に実施した「Z世代女子トレンド調査」では、来場者701名の回答から5つのトレンドが見えています。

「2026年はどちらの空気感が強いと思いますか？」という質問に対し、「攻め」が74％、「守り」が26％というトリプルスコアの差がつきます。

Z世代は「安定」や「無難さ」よりも「チャレンジ」や「派手さ」を好み、「動的な高揚感」を評価する傾向にあります。

「2026年に流行りそうなカラー」ではピンクが39.9％で圧倒的人気を集め、コーディネートの主役としては「自然・抜け感」を重視する声が66.8％に達しています。

モノ消費よりもコト・トキ消費への傾向も鮮明で、59.2％が「体験」を優先すると回答しています。

一方、「2026年の節約意識」は「強まる」が63.8％を占めており、全体的な節約志向の中でファッション・美容・推し活には惜しまず投資する「メリハリ消費」が定着しつつあります。

SNSでの価値観にも変化が表れており、「『映え』より大事になるもの」として「共感」が36.9％、「リアル感」が25.4％で上位に挙がっています。

「2026年に流行りそうな言葉」では、好きすぎて苦しい状態を表す「滅（めつ）」が他を圧倒し、感情表現の短縮化が加速していることがわかります。

年齢別でも価値観の違いが見られ、18〜22歳は「ワクワク/自由」を、23歳以上は「自立/洗練」を求める傾向です。

ME TOKYO EMOTION RESEARCHは、累計約700万人の来場データに裏付けられたZ世代女性のリアルなインサイトを提供しています。

「攻め」志向や「共感・リアル」重視など、2026年のトレンドを具体的な数値で可視化しているのが特徴です。

Z世代女性との接点づくりを目指す企業や団体にとって、マーケティングの意思決定を支える有益なリサーチとして活用できます。

ME TOKYO EMOTION RESEARCHの紹介でした。

よくある質問

Q. ME TOKYO EMOTION RESEARCHとはどのような機関ですか？

A. マルハン東日本が設立した、Z世代女性のインサイトを一次情報として捕捉・分析し、企業や団体のマーケティング意思決定を支援するリサーチ機関です。

体験型エンターテイメント施設「ME TOKYO」の3年間で蓄積した知見と集客力を活用しています。

Q. 「Z世代女子トレンド調査」の調査対象と規模はどのくらいですか？

A. ME TOKYO SHINJUKUとME TOKYO IKEBUKUROに来場した10代から30代の女性を対象に、2026年2月17日〜19日の3日間で実施した店頭対面アンケートで、有効回答数は701件です。

Q. 調査で明らかになった2026年のトレンドにはどのようなものがありますか？

A. 主なトレンドとして、ピンク×抜け感の美意識、モノよりも体験を重視する消費傾向、SNSでの「映え」から「共感・リアル」へのシフト、節約志向と推し活投資が共存する「メリハリ消費」、年齢別の価値観の違いの5つが挙げられています。

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