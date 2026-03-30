親の猛反対で歌手の夢を諦めた女性に救いの手。東京行きを即決するが、雑用ばかりで全然歌えない…！【作者に聞く】

親の猛反対で歌手の夢を諦めた女性に救いの手。東京行きを即決するが、雑用ばかりで全然歌えない…！【作者に聞く】