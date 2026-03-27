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株価が下がるほど利益が出る仕組みとは？資産を増やす新しい投資戦略を徹底解説！

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投資アドバイザーの鳥海翔が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「株価が下がるほど利益が出る仕組みとは？資産を増やす新しい投資戦略を徹底解説！」を公開した。動画では、著名な投資家ウォーレン・バフェットが元手0ドルから23億ドルを作り出した手法と、それを個人投資家がどう応用できるかについて解説している。



鳥海氏はまず、バフェットが2004年から2008年にかけて行った取引の概要を説明する。バフェットは、株価指数（インデックス）が下落した際にその損失を補填する契約を結び、あらかじめ「保険料（プレミアム）」として49億ドルを受け取った。「リスクを負うことによって保険料をもらう」という考え方である。そして、その49億ドルを15年から20年かけて運用することで、万が一損失補填が発生してもトータルで利益が残る仕組みを構築し、結果的に23億ドル以上を儲けたと定義した。



続いて、この考え方を個人が応用する方法として、NVIDIAの株を例に挙げる。現在の株価が180ドルの場合、3ヶ月以内に20%オフの144ドルに値下がりした際に100株を買うという約束をする。この下落リスクを引き受ける対価として、約13万7600円（860ドル）のプレミアムをあらかじめ受け取ることができる。期間内に株価が144ドル以下に下がらなければ、株を買う必要はなくプレミアムはそのまま利益となる。「少なくとも今よりも安い価格で買うことができて、プレミアムももらうことができて、長い年月かけたら安い価格で買ったやつはいずれもっと値上がりしていくよね」と鳥海氏は語る。



一方で、株価が想定以上に下落し、120ドルになった場合でも144ドルで買わなければならないリスクがあることにも言及している。



この投資戦略は、すでに積立投資を行っていてまとまった資金の追加投資を検討している人や、NISAの枠外で現金を持て余している人、いつ投資すればよいか悩んでいる人に適していると鳥海氏は指摘する。単に株価の上昇を待つインデックス投資だけでなく、下落リスクを引き受けてプレミアムという利益に変換するバフェット流の思考法は、個人の資産形成において資産を早く増やすための新たな選択肢となる。