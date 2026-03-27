明治大学理工学部卒・伊野尾慧、大学院修了の6年で得たもの “多角的な視点”がアイドル活動に影響
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が、30日発売の雑誌『AERA』（朝日新聞出版）表紙に登場する。表紙とグラビアは写真家・蜷川実花による撮り下ろし。
【写真】ぷくぷくほっぺが可愛すぎる…伊野尾慧＆松本穂香
5月に主演舞台『四畳半神話大系』で大学生役を演じる伊野尾は、明治大学理工学部を卒業したことで知られ、「建築アイドル」としての地位を確立しているなかで、近年になって大学院修了の経歴を明かして話題を呼んだ。
インタビューでは、建築の学びや研究室での経験など6年間で得たものが自身にどう生きているか、そして30代になって深まったというグループ活動への思いなどを語る。建築学科での学びが「物事を多面的に捉え」る柔軟な思考を育み、研究室で培われた能力と併せて、アイドルとしてのセルフプロデュースや楽曲制作にも生きていると明かす。
また、ここ数年で改めて強まったグループ活動への思い、ファンへの感謝についても真摯に語る。ひょうひょうとした語り口のうちに覗く、知的で戦略的な内面に迫るロングインタビューとなっている。
巻頭特集は「プロ野球12球団徹底解剖」。「ヒト・モノ・カネ」の三つの要素から各球団の経営戦略と現在地を解き明かします。育成の阪神と大型補強のソフトバンクの対照的な戦略や、新球場建設ラッシュの背景、メジャーとの年俸格差問題など、多角的に分析。ほかにも、沖縄尚学高校野球部監督・比嘉公也さんの軌跡を追う「現代の肖像」や、連載「THE ALFEE 奇跡の軌跡」などが収録される。
【写真】ぷくぷくほっぺが可愛すぎる…伊野尾慧＆松本穂香
5月に主演舞台『四畳半神話大系』で大学生役を演じる伊野尾は、明治大学理工学部を卒業したことで知られ、「建築アイドル」としての地位を確立しているなかで、近年になって大学院修了の経歴を明かして話題を呼んだ。
また、ここ数年で改めて強まったグループ活動への思い、ファンへの感謝についても真摯に語る。ひょうひょうとした語り口のうちに覗く、知的で戦略的な内面に迫るロングインタビューとなっている。
巻頭特集は「プロ野球12球団徹底解剖」。「ヒト・モノ・カネ」の三つの要素から各球団の経営戦略と現在地を解き明かします。育成の阪神と大型補強のソフトバンクの対照的な戦略や、新球場建設ラッシュの背景、メジャーとの年俸格差問題など、多角的に分析。ほかにも、沖縄尚学高校野球部監督・比嘉公也さんの軌跡を追う「現代の肖像」や、連載「THE ALFEE 奇跡の軌跡」などが収録される。