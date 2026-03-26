【スヌーピーとワクワクひみつクラブ】 5月14日 発売予定 価格： 4,800円（ダウンロード版） 980円（追加コンテンツ、ダウンロード版のみ） 5,780円（デラックスエディション）

3gooは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アドベンチャー「スヌーピーとワクワクひみつクラブ」を5月14日に発売する。3月26日にゲームプレイトレーラーを公開した。

本作はスヌーピーが「ピーナッツ」の仲間たちと共に街を探索し、手がかりを集めながら事件を解決していくタイトル。スヌーピーとピーナッツが探偵クラブを結成し、ひらめきと工夫で謎解きに挑む。チャーリー・ブラウンやペパーミント・パティなど、ファンおなじみの仲間と協力し、個性を生かすことが事件解決の鍵となるという。

立て続けに消える凧の行方を探したり、湖に現われるという怪物の正体を調査するといった事件を、ピーナッツならではのユーモアやスヌーピーの変装、ミニゲームで楽しめる。柔らかいグラフィックとピーナッツらしい懐かしさを感じさせる表現も特徴としている。

スヌーピーの変装は探偵やビーグル・スカウト、海賊などで、虫眼鏡や金属探知機を使って謎解きに挑む。ミニゲームでは野球やフットボール、クラフト、記憶力テストなどを楽しめるという。

【『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』ゲームプレイトレーラー】

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