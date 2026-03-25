「ハードスケジュール」or「タイトスケジュール」どっちが【和製英語】？知っている人はすごい…！

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和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！

どっちが和製英語？

「ハードスケジュール」と「タイトスケジュール」、どちらが和製英語でしょうか？

スケジュールが、きつく詰まっている様子をイメージしてみてください！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ハードスケジュール」でした！

「ハードスケジュール」は、きつい日程やきびしい日程、また、ぎっしりつまっていて消化が困難な予定のことを表す言葉。

英語で「タイトスケジュール（tight schedule）」といいます。

ほかには「タフスケジュール（tough schedule）」や「ヘビースケジュール（ heavy schedule）」も「ハードスケジュール」という意味を持つ英語ですよ。

あなたはわかりましたか？

このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！

ライター Ray WEB編集部