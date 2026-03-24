卓上で遊ぶ「ボードゲーム」の人気がじわじわと高まっている。

動画配信やＳＮＳのゲーム解説などをきっかけにファンとなった若年層が増えている。デジタルゲームで育った若者たちにとって、対面で交流を楽しめることが新鮮に映っているようだ。（寺田航）

対面交流が新鮮

ボードゲームは電源を使わず、テーブルを囲みながら、専用のボード（盤）やさいころ、カード、駒などを使って勝敗を競い合うアナログゲームだ。コロナ禍の「巣ごもり」を経て、対面型のコミュニケーション手段として人気が再燃しており、趣味で制作を続ける作家も増えている。

全国各地で開かれるボードゲームのイベントは盛況だ。１月３１日からの２日間、大阪市住之江区で開かれた西日本最大級のイベント「ボードゲーム・ビジネス・エキスポ・ジャパン」には、全国から愛好家が詰めかけ、会期中の来場者は、前年比約２倍の約２万人となった。

クロスカントリースキーを題材に、「滑り方」が書かれたカードを出しながらボード上のゴールを目指す「ＷＨＩＴＥ ＲＵＮＮＥＲ」、プレーヤー同士で様々な駆け引きをしながら得点を競い合う「ＢＥＴ ＯＮ！」など個人やサークル、企業など３００団体が出展した。訪れた兵庫県川西市の大学生（２１）は「デジタルゲームでも遊んでいるが、リアルにワイワイ盛り上がりたい時には、ボードゲームがいい。どの作品も個性的で、『沼』にはまった」と話す。

遊べる店 増加

矢野経済研究所（東京）によるとアナログゲームの市場規模は右肩上がりで拡大し、２０２４年度には２０年度の約２・５倍となる１５８７億円に達した。トレーディングカードゲームやボードゲームの人気が市場をリードする。

動画配信サイトやＳＮＳの存在が大きい。ボードゲームをプレーする様子を配信する「インフルエンサー」が注目され、ボードゲームが遊べる専門店やカフェも増えつつある。

日本発は高評価

日本発のボードゲームに対する国際評価は高い。

昨年、ボードゲーム界で最も権威がある賞とされる「ドイツ年間ゲーム大賞」に林尚志さんが手がけた、仲間と協力しながら爆弾の解除を目指す「ボムバスターズ」が選ばれた。１２年、カナイセイジ氏が発表したカードゲーム「ラブレター」は現在も世界で支持され、累計販売で３００万部を超える大ヒットを記録している。

ボードゲームイベントの企画や、「Ｈ１Ｒ０」名義でクリエイターとしても活動する高橋宏佳氏は「日本は小ロットで対応してくれる印刷会社が多く、ボードゲームの創作を後押ししている。アニメやデジタルゲームだけでなく、アナログ分野もさらに成長できる。海外などとの商談機会を増やしていくことが必要だ」と指摘する。