「Xiaomi Watch S4」ホワイト

Amazonにて、Xiaomi（シャオミ）のスマートウォッチがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。

期間中は、1.32インチの有機ELディスプレイを搭載した「Xiaomi Watch S4」と2.07インチの大画面有機ELディスプレイを搭載した「Xiaomi Redmi Watch 5」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Xiaomi Watch S4」ホワイト

本製品は、41mm AMOLEDディスプレイを搭載したスリムでコンパクトなスマートウォッチ。1.32インチAMOLED大型ディスプレイを採用し、シャープでスムーズなビジュアルを実現している。最大1500nitのHBM輝度に対応。プレミアムステンレススチールを用い、洗練されたミニマルな質感に仕上げ、耐久性と時代を超えた魅力を兼ね備えている。200種類以上のウォッチフェイスから選んで、自分らしいスタイルを演出可能。

独自のアルゴリズムによって改善された高精度心拍数モジュールにより、運動中でも正確かつ安定した計測を実現する。運動中の心拍をリアルタイムで表示できるように改良されており、運動後のレポートには、心拍数グラフ、有酸素/無酸素トレーニング効果、運動負荷・回復時間、および自覚的運動強度データが含まれている。

「Xiaomi Redmi Watch 5」シルバーグレー

前モデルから製品サイズを変えずベゼルを狭くすることで2.07インチ大画面を実現。さらに最大1500nits（High Brightness Mode時）の輝度と60Hzのリフレッシュレート、324ppiのカラフルなディスプレイにより視認性が大きく改善されている。最長24日間の連続使用が可能。

また、Bluetoothでスマートフォンと接続することにより、リモートワークや運動の最中も手元で通話できる。通話品質の向上のために2つのマイクを搭載し、3m/sの風切り音ノイズリダクションや最大80cmの集音にも対応している。