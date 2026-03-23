3月23日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、日米首脳会談について意見を交わした。

もともと中国支局長だった方です

寺島アナ「読売新聞社が今月20日から22日に実施した調査で、高市総理とトランプ大統領の首脳会談を全体として「評価する」は69%で、「評価しない」の19%を大きく上回りました。また、高市内閣の支持率は71%。前回調査の73%から2ポイント低下しましたが、高い水準は維持しています。政党支持率は自民党が39%、前回43%。参政党5%、前回4%。国民民主党4%、前回5%。チームみらい3%、前回6%。日本維新の会2%、前回3%。中道2%、前回5%。共産党2%変わらず。無党派層35%、前回24%でした。高市総理とトランプ大統領の首脳会談は全体として評価するがおよそ7割ですが、これは上念さんはどうご覧になりますか？」

上念「そうですね、皆さん冷静にご覧になってますね。テレビ等の煽りにはあまり乗らずというところでね。まあ、テレ朝の記者が貴重な時間を使って非常にバカな質問をしたと。トランプさんは議会にも知らせてないものを、攻撃作戦に参加しない日本に知らせるわけないじゃん。答えが見えてるんですけど、もともと中国支局長だった方ですよね、あの方ね」

寺島「ああ、そうなんですね」

上念「だから、アメリカの石平さんみたいな方にね、曹長青、Cao Changqingさんという方にめっちゃ叩かれてましたけど。なかなか秀逸な文章だったんで、私のYouTubeでも紹介しましたけど。それよりももっと大事なことあるんじゃないと。台湾どうすんだって問題を聞かなきゃどうすんだと。せっかく貴重な時間にね。まあ、くだらないことをいって、会談の友好ムードをぶち壊そうとしているのかもしれませんけれどもね。アホな質問だということで今叩かれてますけどね」