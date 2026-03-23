この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

鉄道ファンの聖地・横川へ！碓氷峠でEF63形電気機関車を運転、名物「峠の釜めし」も堪能する究極の旅

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

鉄道チャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「【鉄分多めの旅行記】横川でのEF63形電気機関車運転・アプトの道～軽井沢観光●旅log」と題した動画を公開し、新宿駅から群馬県の横川駅、そして長野県の軽井沢駅へと向かう2泊3日の鉄道旅の様子を紹介しています。



動画は、新宿駅から高崎線に乗り、高崎駅で信越本線に乗り換えて横川駅を目指す場面から始まります。車窓からは次第に山々が迫り、旅情をかき立てられます。横川駅に到着後、まずは駅前の「おぎのや」で名物の駅弁「峠の釜めし」を味わいました。



旅のハイライトの一つは、「碓氷峠鉄道文化むら」でのEF63形電気機関車の運転体験です。ここでは、かつて碓氷峠の急勾配で活躍した機関車を実際に運転することができます。運転席からの眺めや操作の様子は、鉄道ファンならずとも興奮する光景です。



その後は、廃線跡を利用した遊歩道「アプトの道」を散策。道中では、重要文化財に指定されている旧丸山変電所など、鉄道の歴史を感じさせる遺構に触れることができます。横川から軽井沢へはバスで移動し、旧軽井沢駅舎内にあるイタリアンレストラン「プリモフィト」で豪華なディナーを楽しみました。



宿泊先は「東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢」。翌日は中軽井沢の「ハルニレテラス」を訪れ、冬限定のアクティビティである氷を使ったゲームに挑戦。昼食には、人気のそば店「川上庵」で天ぷらそばやくるみそばを堪能しました。



鉄道文化に触れ、美しい自然の中を歩き、各地の絶品グルメを味わう今回の旅。週末の旅行プランの参考になるだけでなく、鉄道の歴史の奥深さを再発見できる内容となっています。