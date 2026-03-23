U-17日本代表が参加した広島国際ユースサッカーのユニークさ。小野信義監督は実感「有意義な経験になると思っています」

U-17日本代表が参加した広島国際ユースサッカーのユニークさ。小野信義監督は実感「有意義な経験になると思っています」