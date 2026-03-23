【ピパーチキッチン】那覇・西町でみつけた、肉汁溢れる焦がしチーズハンバーグランチ

那覇空港から橋を渡って約10分、海を眺めながら向かえるロケーションにあるお店。こちらのお店では、県産の魚や豚肉など沖縄ならではの食材を使ったランチプレートが楽しめます。今回は一番人気の焦がしチーズハンバーグをメインにしたプレートと、沖縄らしさ全開のおすすめゴーヤドリンクをあわせて堪能してきました。

箸を入れた瞬間ぶしゅっ！肉汁あふれる焦がしチーズハンバーグ

『焦がしチーズハンバーグランチ』

目の前に来た瞬間、香ばしい焦がしチーズの香りがふわっと広がる!

食欲直撃の焦がしチーズハンバーグをメインに、ごはん、野菜のおかず4種、スープ、サラダがセットになった見た目も華やかなランチプレート。



自慢のハンバーグは箸を入れた瞬間『ぶしゅっ！ 』と肉汁が弾けて、じゅわっと旨みがあふれ出す!

ぎゅっと詰まった“肉肉しさ”がしっかり感じられて、香ばしいチーズがさらにコクと深みをプラスする!

脂の甘みも相まって、最後までご飯が止まらないハンバーグでした。

資生堂パーラー新フレーバー登場♡美を叶える贅沢ジュレ4種

主役を支える本格副菜と、ほっと落ち着くえのきの出汁スープ



副菜は島豆腐の冷奴や、味染み大根が楽しめる田楽、もずくなど脇を固める逸品もしっかり本格派!

えのきのスープは鰹出汁のふくよかな香りにえのきの旨味が重なり、とろみのある口あたりが心地よい一杯!

やさしい味わいでほっと落ち着くスープでした。

沖縄らしい個性派ドリンク！ゴーヤーハニーラッシー

『ゴーヤーハニーラッシー』

ドリンクメニューからはおすすめの中でも物珍しさからこちらを注文!

はじめに蜂蜜のまろやかな甘さがふわっと来たあとに、ぐぐぐっとゴーヤの苦味が押し寄せる!甘・酸・苦が同時に口の中に広がる不思議なバランス感がクセになる一杯。

もったり濃厚なラッシー感もあって飲みごたえ◎

木の温もりに包まれるナチュラルな店内空間



店内は木の温もりが心地いいナチュラル系カフェで、こぢんまりとしながらも落ち着いて過ごせる空間!

ベビーカー入店も可なので、ファミリーでも楽しめるところも嬉しいポイントでした。

住所 沖縄県那覇市西2-6-16

価格帯 1,000～1,999円

最寄駅 旭橋駅

アクセス ロワジールホテル・パシフィックホテル近く／空港から車で約10分

営業時間 11:00-15:30／17:30-21:30

定休日 水曜日（不定休の記載あり）