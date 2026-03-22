いて座は「得意分野で勝負すると◎」 12星座もっちぃ占い｜3/23〜29

3/23（月）〜29（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：28日（土）は「積み上げたものが自信になる」

牡羊座のあなたは、今までに積み上げてきたものがパズルのような勢いでかみ合う1週間です。28日（土）には、あぁ、これまでのはこれだったんだ！ という自信が持てそう。

誰かの「ありがとう」を聞くためだけに動いてみると、自分の居場所に自信を持って、人生をもっと深く楽しむことができます。ただし、29日（日）は善意を空回りさせないように気をつけて♪

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💰 牡牛座：27日（金）は「ずっと気になっていたものと再会する」

牡牛座のあなたは、27日（金）にずっと気になっていたものとの再会がありそうな予感。衝動買いではなく「やっぱりこれだった」という確信のある出費は、今週のあなたにとって正解です。

24日（火）は、言葉の行き違いが起きやすいタイミングです。LINEの文面を送る前に、声に出して読んでみると、思わぬトゲに気づけるかもしれません。穏やかな週だからこそ、小さな摩擦が目立ちます。

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🤝 双子座：23日（月）は「ふとした一言が誰かの心に届く」

双子座のあなたは、23日（月）がふとした一言が誰かの心にすっと届く日です。狙わずに放った言葉ほど刺さります。逆に、考えすぎた言葉は重たくなるので、軽やかさを大切に。

25日（水）は、頑張りが空回りしやすい日です。「今日はここまで！」と早めに切り上げる勇気が、未来の自分のパフォーマンスを守ることにつながります。

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💼 蟹座：26日（木）は「自分の直感を信じて動くが吉」

蟹座のあなたは、水面下で進めてきたことに手応えを感じられる週です。26日（木）は、周囲に相談するよりも、自分の直感を信じて動いたほうが良い結果につながりそうです。

27日（金）は、いまいち意味のわからないお金を取られてしまいそうな予感です。難しい契約をするときには、本当にすべての見積もり項目が必要か、しっかり確認しましょう♪

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🤝 獅子座：28日（土）は「相手の本心を受け入れて」

獅子座のあなたは、28日（土）に普段は本音を見せない相手の心の底がチラッと顔を出す瞬間がありそうです。そのとき、驚いても顔に出さずに、受け入れた風に頷くことで信頼が深まります☆

26日（木）は、自分のやり方に固執すると壁にぶつかりやすい日です。いったん手を止めて、まったく違うアプローチを試してみると突破口が見つかります。他人のやり方を真似るのも立派な戦略です。

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🤝 乙女座：23日（月）は「思いがけないチャンスがやってくる」

乙女座のあなたは、23日（月）に思いがけない人からの連絡や声かけにチャンスが潜んでいます。「え、なんで今？」と思っても、とりあえず乗ってみると面白い展開になりそう☆

26日（木）は、モチベーションが迷子になりやすいタイミングです。目の前の仕事を頑張らなければいけない理由をもう一度考えてみましょう♪

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🤝 天秤座：23日（月）は「人との会話から発見がある」

天秤座のあなたは、23日（月）に人との会話から「これだ！」というキーワードを拾える日です。全然関係のない文脈で聞いた言葉が、人生を変える発見につながるかも！

29日（日）は、やる気が出にくい星回りです。無理に机に向かうよりも、散歩しながら頭を整理するほうが生産的です。4月の自分にゆっくりバトンタッチするくらいの気持ちでOKです。

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🤝 蠍座：26日（木）は「自分の言葉を信じられそう」

蠍座のあなたは、26日（木）に自分の言葉が持つ力を信じることができそうです。無理にインフレした表現を選ぶ必要はありません。素直に心のままを言葉にすればちゃんと伝わります。

28日（土）は、焦って動くとかえって遠回りになりやすいタイミングです。どうしても気になることがあっても、週明けまで寝かせる判断が吉。熟成させるほうがよい結果になります☆

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🤝 射手座：28日（土）は「得意分野で勝負すると大当たりする」

射手座のあなたは、28日（土）は、自分の得意分野で勝負をかけると大当たりしそうな日です。趣味を仕事にしようと考えているならば、この日こそ動き出す絶好のチャンスです☆

今週は「聞き役」に回ると、思わぬ情報が転がり込んできます。自分から話したい気持ちをぐっとこらえて、相手の話に3秒長くうなずいてみてください♪

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💼 山羊座：23日（月）は「小さな工夫が利益につながる」

山羊座のあなたは、お仕事の効率をちょっとだけ改善させるような創意工夫が大切な1週間です。23日（月）は、小さな工夫が大きな利益につながります。ITテクニックを学ぶのも◎です。

28日（土）は、相手との温度差を感じやすい日です。自分が盛り上がっているときほど、相手のテンションを確認することを心がけましょう。押すより引くことを、星が応援してくれます。

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💼 水瓶座：24日（火）は「交渉ごとが◎」

水瓶座のあなたは、今週は前半が攻めどきです。特に24日（火）は、難しい仕事をバリバリこなすことができるでしょう。絶対に成功させたい交渉ごとがあるならこの日に持ちかけるのが◎です。

29日（日）は、誰かの言葉にチクッとしやすい日です。でもそれは相手の悪意ではなく、自分の疲れが増幅器になっているだけかもしれません。深呼吸してから返事をしましょう。

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💼 魚座：26日（木）は「星が全力でサポートしてくれる」

魚座のあなたは、26日（木）にとんでもなく大きなベストパフォーマンスが出せそうな日です。大事なプレゼン、難しい交渉などなど、なんでもこの日に持ってきてください。星が全力でサポートしてくれます。

28日（土）は、「まあいいか」で済ませた出費が後からジワジワ効いてきやすい日です。小さな金額でも、今週末だけはレシートをもらう癖をつけておきましょう。

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X