「この人は絶対ないな」から「ゼロ日婚」に急展開！元カノ登場で揺れる三角関係を描いた実話が話題【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSやブログを中心にエッセイ漫画を公開しているReina( @Reina770)さん。自身の体験談をもとに描かれた「0日婚」を投稿して注目を集めている。本作はリゾートバイトでヤマトさんとの出会いをきっかけに、元カノに邪魔されながらも2人は結ばれるというエピソードだ。コミカルで親しみやすい雰囲気がなんとも魅力的で、婚活中の人ならぜひ読みたい作品だ。本作を描いた理由や元カノの存在などについて、作者のReinaさんにインタビューした。
出会って数日のヤマトさんから「俺と結婚しない？」と告げられ、「いいですよ」と即答したというReinaさん 。当時は、誰にでも積極的に話しかけるヤマトさんに対し、「ノリで言ってるんだな」と感じており、「正直、あまり関わりたくない人だと思っていました」と振り返る。
しかしヤマトさんは、Reinaさんを見た瞬間に「いいな」と直感していたという。Reinaさん自身も恋愛や結婚において直感を大切にしており、過去を振り返っても、直感が新たな経験や成長に繋がってきたことから、「最後の決断では直感で感じた気持ちを大切にしています」と語る。
こうした実体験をもとに描かれたのが、本作「0日婚」。Reinaさんは「0日婚」という言葉を初めて知った際、「どーゆーこと!?」と衝撃を受けたものの、「自分も0日婚だったのでは？」と思い、振り返りもかねて制作を始めたという。
また、作中に登場する元カノ・ユメちゃんとの関係については、自身の経験から気持ちに共感しつつも、「わかるからこそ関わり方にすごく悩んだ」と葛藤もあったことを明かす。
最後に、Reinaさんは「考えすぎず多くの人と出会うことで、自分が結婚相手に求めるものに気づくきっかけになるため、婚活中だからこそできる出会いを楽しんでください」と婚活中の読者へメッセージを残してくれた。コミカルでありながら、読後にあたたかい気持ちになれる本作「0日婚」。婚活中の人にはぜひ読んでもらいたい。
取材協力：Reina(@Reina770)
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