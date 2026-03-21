「にらんでる」と誤解され続けた日々が眼瞼下垂治療で一変!!「みんなに知ってもらいたい」と描いた漫画に反響続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
普通にしてても「怖い」「にらみつけてる」と言われることがある。それは眼瞼下垂(がんけんかすい)かも？眼瞼下垂とは、筋肉や神経の問題によって瞼が完全に開いていない状態。頭痛や肩こり、目の痛みなどのトラブルが起きることもある。今回は、現役の形成外科医の中村まさる(@MI_PRAS_Masaru)さんが「マイナー外科である形成外科をもっとみんなに知ってもらいたい」と、形成外科の視点から描く医療漫画を紹介するとともに、漫画を描くことになったきっかけやシリーズ全体の話を聞いた。
現役の形成外科医でもある作者の中村まさるさんは、自身が医者になる直前まで「形成外科とはなんだ？」「どんな病気を治せるんだ？」といったことを知らなかった経験から、「より広く広まれば治療機会を広げられるのではないか」と考え、形成外科紹介漫画を描き始めたという。福満しげゆき先生に影響を受け、医学生のエッセイ漫画を制作し、雑誌社へ持ち込みも経験したそう。その後、形成外科と出会ったことで医学への興味が高まり、最終的に形成外科医の道へ進んだという。
本作「目が重たくてツラい病気『眼瞼下垂』を治したら、色々ラクになったお話」を通して、中村さんは「一般の人や医療者にも形成外科の存在や治療できる病気を知ってもらいたい」と語る。また、「医学生や研修医にも広まり、形成外科医が増えることを願ってます(笑)」と作品に込めた想いを語ってくれた。
医療情報を扱うなかで最も気をつけているのは正確さだという。「漫画である以上、話の展開のために大仰に演出することはあるとは思いますが、そのために情報の正確さが歪まないように気をつけています」と語る中村さん。さらに「罹患患者さんが読んで不快にならないようには気をつけていきたいです」とも話す。
最後に、中村さんは「X上だけではアプローチしきれない層にも、形成外科とは!?をどんどん広めていきたいと思います。乞うご期待です！」と今後への意気込みを語った。
形成外科の視点から描かれた本作「目が重たくてツラい病気『眼瞼下垂』を治したら、色々ラクになったお話」は、病気への理解を深めるきっかけにもなりそうだ。まだ読んでいない人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：中村まさる(@MI_PRAS_Masaru)
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