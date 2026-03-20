文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。

アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。

―3月20日（金）配信分―

少しずつ暖かい日が多くなってきました。ふっと春の香が鼻先をかすめることも。

3月のこの時期は番組が終わったり新しくなったり…ラジオ局はバタバタと忙しい時期です。

先日私がアナウンスルームにて

「◎◎さん（番組パーソナリティのお名前）はなくなったよ」

と話しているのを聞いて、すぐそばにいたスタッフが驚いた顔で

「え？◎◎さん亡くなったの！？」

と…。あ、そうですよね。誤解させてしまいました。

「いやいや、番組がなくなったっていう意味です」

と慌てて訂正しました。

以前、どなただったかタレントさんが車で現場に向かうときに道が混んでいて、その連絡を受けた人が

「●●さん、渋滞だって」

と言ったのを

「●●さんが重体！？」

と思い込んだ人がいた。なーんてことも。

これは長野智子さんの番組での最近の笑い話。

「今度スト－ンスがゲストで来るんだって」

「ええ？来日？ミック？キース？」

「まさか！」

と盛り上がったところ、ローリングストーンズではなくてSixTONESだったという…。

いや、SixTONESもすごいですけどね！

ちなみに私、デビュー当時ははSixTONESをシックストーンズと読んでしまいました。

え？ストーンズって読むの？と…。恥ずかしかった…。

春なので今回は軽い話題で失礼しました。