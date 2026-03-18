ビッグな本格SUVが登場！

ホンダは2026年3月、北米市場で高い人気を誇る大型SUV「パスポート」の日本市場導入を正式に発表しました。

今回導入されるのは、オフロード性能を一段と強化した上級グレードの「トレイルスポーツ エリート」です。

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発売時期は2026年後半から順次開始される予定となっており、国内のSUVラインナップにおける新たなフラッグシップとしての期待が集まっています。

このモデルの大きな特徴は、北米生産車らしい堂々とした体躯と、本格的な悪路走破性能の両立です。

北米仕様のボディサイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmと、トヨタ「ランドクルーザー300」を超える非常にワイドなサイズ。そして、最低地上高は211mmとスズキ「ジムニー」以上に確保されています。

パワートレインには最高出力285hpを発生する3.5リッターV型6気筒エンジンが採用されており、10速ATと4WDシステムが組み合わされています。

エクステリアは専用の18インチホイールやオールテレーンタイヤ、アンダーボディを保護するスキッドプレートなどがタフで精悍な印象を与えています。

インテリアについても、広大な居住空間と最新の快適装備が備わっており、上級グレードならではの質感が追求されています。

なお、パスポート トレイルスポーツ エリートは、左ハンドル仕様のままで導入される見通しです。

販売店に寄せられたフルサイズSUVに対する反響は？

パスポート トレイルスポーツ エリートに対し、販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。

都内のホンダ販売店担当者は次のように話します。

「お客様からは、『近頃のホンダ車には見られなかった、フルサイズの本格的なSUV』として、多くの関心を寄せていただいております。

近年は燃費性能や市街地での扱いやすさを重視する傾向が強いですが、本モデルはそうしたトレンドとはあえて逆を行くような存在です。

そして、大排気量エンジンがもたらす走りと、フルサイズならではの大きなボディサイズが、かえって新鮮な魅力として映っているようです。

実際、これまでにトヨタの『ランドクルーザー300』などを愛用されてきたお客様からも、『ホンダが本腰を入れて作ったタフなクルマならぜひ乗ってみたい』といったお声をいただいており、アウトドアを楽しまれる方や、海外専用モデルが持つ無骨な雰囲気がお好きな方々から注目を集めています。

そうした状況のなか、現状最も多く寄せられているのは、『だいたいいくら位になりそうか』『詳細な情報が出たらすぐに教えてほしい』といった、具体的な販売価格に関するお問い合わせです。

正式な価格や細かな仕様はまだ未定ですが、先行するZR-Vなどの事例を踏まえると、既存モデルよりも高額になることは避けられません。

おおむね600万円から700万円、もしかするとそれ以上の価格帯になるのではないかと予想しています」

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なお、前出の担当者は、パスポート トレイルスポーツの納期について「今回は海外の工場で生産された車両を輸入する段取りとなりますので、ご注文いただいてから実際にお客様へご納車できるまでには、少々お時間を頂戴する見込みです」と話します。

今後、ホンダの公式の発表に注目が集まることが予想されます。