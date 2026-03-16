「タニタ食堂」や、健康アプリなどを展開するタニタ（東京都板橋区）が、「料理を教えてもらいたいと思う有名人」について調査を実施。その結果を公開しました。

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調査は2025年12月5日から同月8日、全国の20〜69歳男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は「伝説の家政婦」として知られる家政婦のタサン志麻さんでした。冷蔵庫の残り物で作る本格的なフランス料理や家庭的なレシピが有名で、回答者からは「残り物でパパッと作ってしまうのはすごいなぁと思うから」「手軽に本格的な料理が作れそうだから」といった声が寄せられたとのことです。

2位には、YouTube公式チャンネルの登録者数が510万人を突破した料理研究家のリュウジさんがランクイン。公式チャンネルなどで調理工程や洗い物が少ない簡単なレシピを紹介しているため、回答では「びっくりする作り方なのにおいしそうだから」「家庭でも、簡単に作れそうなレシピが多いから」といったコメントがあったということです。

そして、1位は、料理研究家の平野レミさんでした。「独創的で楽しい料理をしているから」「肩肘張らずに料理を作れそうだから」などの回答が集まったとのことです。