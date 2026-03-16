元プロ野球選手でトロント・ブルージェイズのフロントの加藤豪将（31）が3月15日、Xを更新。侍ジャパンの敗戦についてコメントした。

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加藤は「野球は、ほとんどのスポーツよりも『変動』が大きい」と切り出しつつ、MLBでの勝負が結果が他スポーツに比べ五分五分であることを指摘。「だから野球は、一喜一憂して反応的になるスポーツではない。162試合の長いシーズンで、ようやく本当の力が見えてくる」と持論を展開した。

そして「今日のような悔しい敗戦で感情的になるのは当然。でも、3月の5試合だけで選手やチームを評価することはできない」とつづり、「だからこそ、野球は世界で最も面白いスポーツだと思う。どんなことがあっても、ファンは応援せずにはいられない。何が起こるか、本当にわからない」と締めくくった。

この投稿にはXユーザーから「全面同意」「短期決戦は運ゲーのところもある」「素晴らしいご提言」「野球は確率のスポーツっていうくらいだもんな」「変動こそ面白さ」「野球はやっぱり最高ですね！」といったコメントが寄せられている。