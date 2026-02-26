「お前が悪いんだから直せよ！」経験マウントをとる年上の新人、社長の従兄弟だから注意されない絶望【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
納品したデータが改ざんされ、取引先から「縮尺が違うので全部やり直し」と連絡が入り唖然とする。原因を突き止めると、年上の部下である村瀬がメール送信の数分前にデータをいじっていたことが判明した。しかし、社長は事実を信じてくれない。辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんが過酷な社内トラブルを描いた漫画『「俺の方が経験あるからさ」 〜年上部下が全然言うことを聞いてくれません！〜』が共感を呼んでいる。
本作は著者が再就職した建築系の下請け会社で実際に起きたエピソードだ。いろいろな意味で濃い会社だったため、いつか何かしらの形で発信したいと考えていたという。繁忙期に10人程度のアルバイトが入り、そのなかに村瀬という男性がいた。「俺の方が経験あるからさ」とマニュアルを無視し、ミスを指摘されると逆ギレする難のある性格だった。しかしヘルプのなかでは一番の古株で仕事が早かったため会社からは重宝され、やがて正社員として雇用されることとなる。
常に著者を見下す村瀬だったが、取引先から「ミスが多く意思の疎通ができないため担当を変えたい」とクレームが入る。事実確認をすると、彼は都合の悪いデータをUSBに移して証拠隠滅を図っていた。担当が著者に代わると無視するようになるが、村瀬は社長の従兄弟であったため社内で注意されることはなかった。実話を漫画化するにあたり身バレを防ぐためビジュアルには気を遣い、実在の人物との共通点は眼鏡のみにとどめたそうだ。
最大のトラブルは、著者が請け負っている業者のデータを村瀬が嫌がらせで改ざんしたことだ。決定的な証拠を社長に突き付けたものの信じてもらえず、著者は退職の道を選ぶ。連載時に読者から「仕事ができる人は何処からも引く手数多よ」とコメントをもらい、心身ともにボロボロだった当時の自分は救われた気持ちになったと著者は感謝を語る。嫉妬から取引先まで巻き込む大トラブルを起こした村瀬のその後にも注目したい。
現在著者は日常の共感できる体験談やスカッとする話を漫画にしているほか、ブログ『うちのダンナがかわいすぎるっ！』も運営している。波乱万丈なエピソードの数々をぜひチェックしてみてほしい。
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