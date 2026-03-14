苦手な爪切りの途中で逃げ出してしまったという猫さん。思いもよらぬ爆笑の事態になってしまったそうで…。

面白すぎると話題の動画は記事執筆時点で45万回再生を突破し、「可愛いー♡もうっ！可愛すぎて笑いが止まりません」「情けなさすぎてすき」「激可愛い」「こっち向かないでくれ～w腹がよじれるぅ」といったコメントが寄せられています。

【動画：爪切りの途中、頭にネットを被ったまま『逃走した猫』…爆笑必至の『情けない姿』】

爪切りが苦手なはなちゃん

TikTokアカウント『hana_chan_713』に投稿されたのは、猫さんの爪切り中に起きたトラブルの様子です。動画に登場するのは、保護猫「はな」ちゃん。カギ尻尾と牛柄模様がキュートな女の子です。

爪切りが苦手だというはなちゃん。ある日、はなちゃんが暴れないように排水溝ネットを頭に被せて爪切りをしていたといいます。排水溝ネットを被せると大人しくなる猫さんが多いといいますが、はなちゃんにはあまり効果がなかったようで…。

爆笑を誘う面白顔に

片手の爪を切り終えたところで、はなちゃんが逃走してしまったといいます。「逃げたらダメ!」と飼い主さんが確保しようとすると、はなちゃんが排水溝ネットを外そうともがき始めたのだとか。

「上手く外せないにゃ」と必死にもがいた結果、まだ切っていない爪がネットに引っ掛かってしまったというはなちゃん。ビヨーンと伸びたネットではなちゃんの顔も伸びてしまい、面白顔に。普段の可愛いはなちゃんとは似ても似つかない姿に、飼い主さんは爪を切ることも忘れて爆笑してしまったのだとか。

逃走犯確保！

網で捕らえられたような姿になってしまったはなちゃんは、「参ったにゃ」というような諦めの表情をしていたといいます。切らなかった爪が仇となって「逃走犯確保！」となってしまったはなちゃん。情けない表情と面白すぎる姿に笑いが止まりません。

この後、飼い主さんによって、はなちゃんは無事に救出されたそうです。おやつを食べながら、爪切りも完了できたそうですよ。普段はとっても可愛い姿を見せてくれるというはなちゃんですが、今回は思わぬ面白顔を披露してしまいました。これからは、爪切り中は大人しくしていようと思うはなちゃんなのでした。

はなちゃんの愉快な姿は、たくさんの人を爆笑の渦に巻き込みました。

投稿には、「可愛すぎて笑ってしまいましたw」「最高」「ドジっ子すぎて好き」「署までご同行お願いします!」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『はなちゃん』には、今回紹介した保護猫はなちゃんの魅力が詰まった動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『hana_chan_713』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。