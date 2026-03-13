『名探偵コナン』1193話 高校生探偵・白馬探が現れる！
アニメ『名探偵コナン』の1193話「円谷光彦の探偵ノート4」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1193話のあらすじはこちら。
＜1193話「キッドVS白馬 青の玉座（アズール・スローン）（前編）」＞
怪盗キッドから「青の玉座」を盗むという予告状が届き、展示室を訪れたコナン、蘭、園子は、中森警部と次郎吉から最新の防犯システムの説明を受ける。システムを設置した吉田工業の吉田陽太郎社長をはじめ様々な人が集まる中、コナンは監視モニターに不審な点を見つける。展示室に向かうと、そこには社長の遺体と怪盗キッドの姿があった。二人は条件付きで事件解決のため協力することになるが、現場に高校生探偵の白馬探が現れる！
＞＞＞『名探偵コナン』1193話の先行カットをすべてチェック！（画像22点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
