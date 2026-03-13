¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËŽ¢º£Æü»Ñ¸«¤Þ¤·¤¿Ž£¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤è¤êÂç¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ÈµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ëÆ±Î½¶µ»Õ¤Î´Ø·¸
¢¨3·î13Æü°Ê¸å¤ÎÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËË¤¬¤³¤±¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¤ä¤Ï¤êµÈÂôÎ¼¤Ï¡¢¤¿¤¤¤·¤¿Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢Âè20½µ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¥¬¥¿¡¢¥É¥³¥µ¡£¡×¡Ê2·î16Æü¡Á20ÆüÊüÁ÷¡Ë¤«¤é·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Ë°Ü¤ê¡¢µÈÂô¤¬±é¤¸¤ë¶Ó¿¥¤Ï¾¾¹¾¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²èÌÌ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ó¿¥¥í¥¹¡×¤Î¥Ü¥ä¥¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°Î¨¤â¼ã´³²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè23½µ¡Ê3·î9Æü¡Á13ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ö¥´¥Ö¥µ¥¿¡¢¥Ë¥·¥³¥ª¥ê¥µ¥ó¡£¡×¤Ç¡¢¶Ó¿¥¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÏÄ¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢µ¢²½¤·¤Æ¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÈÆþÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£ÆþÀÒ¼êÂ³¤¤Ï¥È¥¤ÎËÜÀÒÃÏ¤Ç¤¢¤ë¾¾¹¾¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶Ó¿¥¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶Ó¿¥¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¨ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤òí´í°¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤¿¤À²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤À¤±¤ò´ê¤Ã¤ÆÆþÀÒ¤·¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤Ï¤¢¤¨¤ÆÊ²¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¶Ó¿¥¤Ï¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿°Ê¾å¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤ï¤±¤À¤¬¡¢Âè23½µ¤ÎºÇ½é¤Î²ó¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤êËË¤¬¤³¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¶Ó¿¥¤Ï¡¢³±¤ò²¡¤µ¤¨¤¿ºÝ¤Ë·ì¤¬¤Ä¤¤¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¹þ¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»Ë¼Â¤Ç¤â¡ÖÂçÈØÀÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½¨ºÍ
¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î13ºÐÇ¯²¼¤Ç¡¢À®ÀÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤ÆÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÂçÈØÀÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¶Ó¿¥¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾¹¾Ãæ³Ø¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¡Ë¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¼ó°Ì¤Ç¡¢·ÐºÑÅª»ö¾ð¤«¤éÆ±¹»¤ÎÃæÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë³Ø¹»¤«¤éÀÁ¤ï¤ì¤Æ¼ø¶È¼êÅÁ¡¢¤Ä¤Å¤¤¤Æ¶µÍ¡»îÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤Û¤ÉÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¾åµþ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤«¤é±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢¿´Íý³Ø¤äÏÀÍý³Ø¡¢ÃÏ³Ø¤äÅ¯³Ø¤â°ìÉô¤ÏÆÈ³Ø¤Ç½¬ÆÀ¤·¡¢ÌÀ¼£19Ç¯¡Ê1886¡Ë¤Ë¤ÏÊ¸Éô¾ÊÃæ³Ø¹»¶µ°÷¤Î¸¡Äê»î¸³¤Ë¿´Íý³Ø¡¢ÏÀÍý³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¡¢¶µ°é³Ø¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¹ç³Ê¡£Ê¼¸Ë¸©¤ä¹áÀî¸©¤Ç¶µ¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢Êì¹»¤«¤éÀÁ¤ï¤ì¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¤Û¤«Á´¶µ²Ê¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹»Ä¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¶Ó¿¥¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ°÷»ñ³Ê¤¹¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤¬Æ±Ãæ³Ø¹»¤Ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿¤È¤¤Ï¶µÆ¬¤Ç¡¢°Ê¸å¡¢³Ø¹»¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡¢ÄÌÌõ¤ò¤Ï¤¸¤áÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¾¾¹¾¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ËÉÔ¼«Í³¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤¬¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Î½÷Ãæ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÍê¤ó¤ÀÁê¼ê¤âÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥É¥é¥Þ°Ê¾å¤Ë2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï¶á¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¶Ó¿¥¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢À¾ÅÄ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÎ¾¼Ô¤Ë°ã¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬¶Ó¿¥¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÀ¾ÅÄ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬2¤Ä¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÈÀ¾ÅÄ¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤È¶Ó¿¥°Ê¾å¤Ë¶á¤¯¤Æ¿¼¤¯¡¢¤¿¤È¤¨ÊªÍýÅª¤Ëµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤è¤¦¤È¡¢Ì©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¶Ó¿¥¤Î¡ÖÉÂ¾õ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤ÎÄ¹ÃË¤Î°ìÍº¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤ËÀ¾ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÖÉã¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¿ÍÃæÂè°ì¤ÎÍ§¡×¤À¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÀ¾ÅÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼ê»æ¤ÇÊó¹ð¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤¬·ëº§¤ò·è¿´¤·¡¢µÏÃÛÂç¼Ò¡Ê¸½¡¦½Ð±ÀÂç¼Ò¡Ë¤Ç¿ÀÁ°¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÈÀ¾ÅÄ¤¬¿àÎ±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥»¥Ä¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·§ËÜ¤ËÅ¾µï¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤¬¡¢¡Ö·§ËÜ¤ÏÂç·ù¤¤¤À¡×¤È¶òÃÔ¤òÁ÷¤Ã¤¿Àè¤ÏÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î°ìÍº¤¬È¯¤·¤¿ºÇ½é¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤í¤±¤¿Áê¼ê¤âÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤¹¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ê»æ¤ÇÅÁ¤¨¤¿Áê¼ê¤âÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤¬¤¤¤¶ÆþÀÒ¤Èµ¢²½¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÃçÎ©¤Á¤·¤¿¤Î¤âÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢·§ËÜ¤Ç½ñÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥óÅ¡¤Ëµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ó¿¥¤ÎÄï¤Î¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤¬¡¢·»¤Ë¼ê»æ¤Ç¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÍê¤Þ¤º¤È¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬À¾ÅÄ¤ÈÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï·ë³Ë
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¶Ó¿¥¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÉÂ¾õ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âè23½µ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤»þ´ü¤«¤é·ë³Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³áÃ«ÂÙÇ·¡Ø¤Ø¤ë¤óÀèÀ¸À¸³èµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬ÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë9·î¡¢Åçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤ËÃåÇ¤¤·¤ÆºÇ½é¤Î¹Ö±é¤Î¤È¤¡¢À¾ÅÄ¤¬»ß·ìºÞ¤äÃí¼Í¤ÇÓ½·ì¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿»Ý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Î¤â¤È¤Ç½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î¤³¤È¡£¡ØÀ¾ÅÄÀéÂÀÏºÆüµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1·î27Æü¤«¤é2·î11Æü¤Þ¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤Ï·ë³Ë¤ÎÇ®¤È³±¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤ò·çÀÊ¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾ÅÄ¤Î¥Ï¡¼¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¾ÅÄ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ä¤¬Ã¼Åª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î»à¸å¤Ë¥»¥Ä¤¬¸ý½Ò¤·¡¢É®µ¤µ¤ì¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·Ä¹¤¤¤¬°úÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¢£À¾ÅÄ¤È²á¤´¤·¤¿ºÇ¸å¤Î»þ´Ö
¡ÖÃæ³Ø¤Î¶µÆ¬¤ÎÀ¾ÅÄ¤È¿½¤¹Êý¤ËÂçÁØ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¹ç¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥ó¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤òÁ´¤¯¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍø¸ý¤È¡¢¿ÆÀÚ¤È¡¢¤è¤¯»ö¤òÃÎ¤ë¡¢¾¯¤·¤âÈÜ¶±¼Ô¤Î¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢»ä¤Î°¤¤»ö¡¢³§¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ÎÃË¤Î¿´¡¢¤ªÀ¤¼¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ÎÃË¤Ç¤¹¡Ù¡£¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ê»ö¤Ë¤Ï¤³¤ÎÊý¤Ï¤´ÉÂ¿È¤Ç»Ï½ª¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¿¤À¤¢¤ÎÉÂµ¤¡¢¤¤¤«¤Ë¿ÀÍÍ°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼»äÎ©Ê¢¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ø¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÁ±¤¤¿Í¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤»²¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤¹¤«¤éÀ¤³¦¤à¤´¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¼°¤¿Í¤Ë°¤ÉÂµ¤»²¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡£Åìµþ¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÊý¤ÎÉÂµ¤¤òÂçÁØµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÀ¼£29Ç¯¡Ê1896¡Ë2·î¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Îµ¢²½¤ª¤è¤Ó¥»¥Ä¤È¤ÎÆþÀÒ¤Î¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó²þ¤á¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢9·î¤«¤éÅìµþ¤ÎÄë¹ñÂç³Ø¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢6·îËö¤«¤éÅìµþ¤ËÅ¾µï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢È¬±ÀÉ×ºÊ¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î°ìÍº¤È¥»¥Ä¤ÎµÁÊì¤Î°ð³À¥È¥ß¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÃÓÏÆÀéÄá¤¬±é¤¸¤ë¥Õ¥ß¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð±À¤Ëµ¢¾Ê¤·¡¢2¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂÚºß¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤âÀ¾ÅÄ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤é¤¬ÂÚºß¤¹¤ëÎ¹´Û¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È±ãÀÊ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢¥»¥Ä¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ¾ÅÄÂð¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤äÎé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±ÀÂÚºß¤ÎºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤¬·ëº§¤òÀÀ¤Ã¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤µÏÃÛ¤Ç¤¹¤´¤·¡¢¤½¤³¤ËÀ¾ÅÄ¤â¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¾ÅÄ¤È¤¹¤´¤·¤¿ºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Î¾¿Æ¡¢ºÊ¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°ä¤·¤Æ
¤½¤ì¤«¤é8¥«·î¤·¤«·Ð¤¿¤Ê¤¤ÌÀ¼£30Ç¯¡Ê1897¡Ë3·î15Æü¡¢Î¾¿Æ¤ËºÊ¡¢¤½¤·¤Æ11ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤«¤é2ºÐ¤Î»°ÃË¤Þ¤Ç4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤³¤ÎÀ¤¤Ë°ä¤·¡¢À¾ÅÄ¤ÏÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À34ºÐ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤ÏÈá¤·¤ß¤Î¤É¤óÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Þ¤Ç¤â¡Ê¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡Ë¡Øº£ÆüÅÓÃæ¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸å»Ñ¸«¤Þ¤·¤¿¡¢»ä¤Î¼ÖµÞ¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤Î¿Í¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»÷¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤Ä¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿»þ¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤³¤«À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÂçÁØ´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÀ¾ÅÄ¥í¥¹¡×¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¶Ó¿¥¥í¥¹¡×¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ä¤é¤¯¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë