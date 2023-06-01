【モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～】 3月13日 発売 価格： 8,990円（パッケージ版/ダウンロード版スタンダードエディション） 10,990円（デラックスエディション） 11,990円（プレミアムデラックスエディション） CEROレーティング：C（15才以上対象） プレイ人数：1人

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用RPG「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」を3月13日に発売する。価格はパッケージ版およびダウンロード版スタンダードエディションが8,990円、デラックスエディションが10,990円、プレミアムデラックスエディションが11,990円。デラックスエディションにはゲーム本編に加えて、デラックスキットが付属する。またプレミアムデラックスエディションにはデラックスエディションの内容に加えてDLCパックが付属する。

本作は、モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できるRPGの第3弾。ライダーとリオレウスの新たな物語が幕を開ける。

本作では、モンスター収集・育成の新要素となるふ化したオトモンを野に帰す「里孵し」なども搭載されている。

無料体験版も配信中。ストーリーを楽しむことはもちろん、キャラクターの見た目を設定するレンジャーエディット、バトルシステムや武器防具作成、オトモン収集育成など、製品版と同じ内容で序盤部分までを体験でき、セーブデータは製品版に引き継ぐことができる。

【ストーリー】

滅びの道を辿りつつある2つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現われる。2つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは……。

絶滅危惧種と侵獣

主人公が隊長を務めるレンジャー隊の活動目的のひとつに、絶滅危惧種のタマゴを発見・保護し、生態系を取り戻すという目的がある。石化現象による環境の変化と、「侵獣」と呼ばれるモンスターの影響でリオレウス以外にも絶滅危惧種は増加傾向にある。

侵獣

他モンスターの生態域に侵入し、縄張りを奪って棲み処にしてしまう強力なモンスター。侵獣の棲み処には危惧種のタマゴが眠っている可能性がある。

侵獣帰巣戦

普通に討伐するのは難しいため、手掛かりを探り侵獣を帰巣させて棲み処を見つける本作の新要素「侵獣帰巣戦」で勝利を目指していく。

侵獣を帰巣させて巣に入ったら、侵獣が眠っている隙に危惧種のタマゴを保護し脱出する。

ふ化したオトモンを野に帰す「里孵し」

保護した絶滅危惧種のタマゴは、ふ化させて野に帰すことでその地に根付き、営みを取り戻す。営みを取り戻したモンスターは、通常のモンスターと同じようにタマゴを保護してオトモンにすることも可能となっている。

「ふ化したオトモンを野に帰す」という、レンジャー活動を「里孵し」と呼ぶ。絶滅危惧種だけではなくあらゆるオトモンが里孵し可能。

オトモンを野に帰して里孵しをすることでそのエリアでの「生態ランク」に影響を与える。この「生態ランク」が変化すると、タマゴが入手しやすくなったり、特別なスキルや遺伝子を持つオトモンが生まれたりする。

双属性モンスター

里孵しを続けて「生態ランク」が高くなると、そのエリアの属性も併せ持つ「双属性」モンスターが生まれる。

例えば、通常では雷属性のモンスターが火属性の土地の影響を受け、火属性のスキルを併せ持って生まれ、さらに見た目も影響を受けることがある。

アルシュベルド登場

チャタカブラ、レ・ダウに続き、「モンスターハンターワイルズ」から「アルシュベルド」が登場する。

デラックスエディション

価格：10,990円

【同梱内容】

・ゲーム本編

・デラックスキット

[追加サイドストーリー「ルディ編」]

※追加サイドストーリー「ルディ編」は2026年秋頃に配信予定

[スペシャル着せ替えセット]

エレーヌの衣装「ロイヤルフレア」

ガウルの衣装「守護の翼」

キートの衣装「鎧の麗人」

オオパの衣装「貪欲な探索者」

ティオの衣装「そらいろコート」

モンスターヘア「白の孤髪」・「氷狼髪」・「ミツネ結い」

ルディコーデ「王者のきぶん」・「さわやかセーラー」・「ふわもこファー」・「なりきり貴族」

※取得した一部のコンテンツは、ゲームを進行することで使用可能となる。

プレミアムデラックスエディション

価格：11,990円

【同梱内容】

[DLCパック]

ゲーム本編で使用できるダウンロードコンテンツのセット。

エレーヌの衣装「異国の舞姫」

ガウルの衣装「草影の長」

キートの衣装「従者の追想」

オオパの衣装「オオパの夏休み」

ティオの衣装「守神の使い」

モンスターヘア「メルゼフリップ」・「オニビテイル」・「エスピナスパイク」・「剛纏毛」・「八ツ髪抱姫」・「ゴシャガミ」

ルディコーデ「アルディベルド」・「きらめくヨロイ」・「チャタっとブラっと」・「ルディ将軍」・「メル・ディ」

※取得した一部のコンテンツは、ゲームを進行することで使用可能となる。

(C)CAPCOM