ドラマ『リブート』に隠された衝撃の伏線…「一香は2人いる」説が浮上、リブートされた夏海はどこへ消えたのか？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第７話ドラマ考察 リブートした夏海を撃ったのは一香！ 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』の登場人物・幸後一香が実は2人存在するのではないかという大胆な考察を展開した。
動画の冒頭でトケル氏は、幸後一香と早瀬夏海には立場の違いがあると指摘する。一香は組織の「財務担当役員」という偉い立場にいる一方、夏海は「会計コンサルタント」ではあったものの、そこまで高い地位ではなかったように見えるという。
この違いから、トケル氏は「もし一香が夏海より前から、合六の組織で裏の仕事をしていた可能性がある」と推察。一香が何らかの失敗を犯し、その命を差し出すことになった際に、代わりとなる人間をリブートさせる案が浮上したのではないかと語る。その身代わりこそが夏海だったというのだ。
しかし、一香と夏海は以前からの知り合いであり、協力して夏海の死を偽装する計画を立てたとトケル氏は続ける。その根拠として「一香へリブートした夏海を正面から銃撃したのは一香」であるとし、この銃撃シーン自体が偽装工作の一環だったと分析。夢の映像で一香が正面から撃たれていたのも、この伏線だったのではないかと述べた。
さらに、今いる一香の行動には、「妹・綾香の手術を成功させたい」という本物の一香の目的と、「夫・早瀬陸を守りたい」という夏海の目的という、明らかに別人の目的が混在していると指摘。この2つの目的を遂行するために、2人は協力関係にあるとの見方を示した。
最後にトケル氏は、「一香も夏海も今は2人とも生きていて」「2人とも一香の顔のまま行動している」という可能性に言及。それぞれが持つ目的のために、2人が協力して活動しているのではないかと締めくくった。
動画の冒頭でトケル氏は、幸後一香と早瀬夏海には立場の違いがあると指摘する。一香は組織の「財務担当役員」という偉い立場にいる一方、夏海は「会計コンサルタント」ではあったものの、そこまで高い地位ではなかったように見えるという。
この違いから、トケル氏は「もし一香が夏海より前から、合六の組織で裏の仕事をしていた可能性がある」と推察。一香が何らかの失敗を犯し、その命を差し出すことになった際に、代わりとなる人間をリブートさせる案が浮上したのではないかと語る。その身代わりこそが夏海だったというのだ。
しかし、一香と夏海は以前からの知り合いであり、協力して夏海の死を偽装する計画を立てたとトケル氏は続ける。その根拠として「一香へリブートした夏海を正面から銃撃したのは一香」であるとし、この銃撃シーン自体が偽装工作の一環だったと分析。夢の映像で一香が正面から撃たれていたのも、この伏線だったのではないかと述べた。
さらに、今いる一香の行動には、「妹・綾香の手術を成功させたい」という本物の一香の目的と、「夫・早瀬陸を守りたい」という夏海の目的という、明らかに別人の目的が混在していると指摘。この2つの目的を遂行するために、2人は協力関係にあるとの見方を示した。
最後にトケル氏は、「一香も夏海も今は2人とも生きていて」「2人とも一香の顔のまま行動している」という可能性に言及。それぞれが持つ目的のために、2人が協力して活動しているのではないかと締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
【ネタバレ注意】ドラマ考察系YouTuberが解説、『夫に間違いありません』聖子の妊娠は「一樹の子」か？紗春と組んで一樹を陥れる作戦の全貌
ドラマ考察系YouTuberが暴く『再会』最終回の盲点 なぜ初恋は実らないのか？物語構造の知られざる背景
「今の一香は夏海のリブートだ」TBS日曜劇場『リブート』、次回予告に隠された衝撃のネタバレ
チャンネル情報
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。