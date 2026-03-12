tuki.、アニメ『スノウボールアース』OP曲「零-zero-」配信リリース決定！PVで楽曲の一部が初解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

tuki.の新曲「零-zero-」が、4月4日に配信リリースされることが決定。オープニングテーマを担当したTVアニメ『スノウボールアース』のメインPVが公開され、楽曲の一部が初解禁された。

■tuki.にとって初のTVアニメタイアップソング

「零-zero-」は、tuki.にとって初のTVアニメタイアップソング。tuki.は「大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました」とコメントを寄せている。

また、「零-zero-」のリリースを記念して、原作者・辻次夕日郎が描き下ろしたtuki.と『スノウボールアース』のコラボイラストがデザインされた限定Tシャツが当たる「零-zero-」配信予約キャンペーンもスタート。「零-zero-」を音楽配信サイトでPre-add、Pre-saveすることでキャンペーンへの応募が可能となる。

■tuki.コメント