tuki.、アニメ『スノウボールアース』OP曲「零-zero-」配信リリース決定！PVで楽曲の一部が初解禁
tuki.の新曲「零-zero-」が、4月4日に配信リリースされることが決定。オープニングテーマを担当したTVアニメ『スノウボールアース』のメインPVが公開され、楽曲の一部が初解禁された。
■tuki.にとって初のTVアニメタイアップソング
「零-zero-」は、tuki.にとって初のTVアニメタイアップソング。tuki.は「大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました」とコメントを寄せている。
また、「零-zero-」のリリースを記念して、原作者・辻次夕日郎が描き下ろしたtuki.と『スノウボールアース』のコラボイラストがデザインされた限定Tシャツが当たる「零-zero-」配信予約キャンペーンもスタート。「零-zero-」を音楽配信サイトでPre-add、Pre-saveすることでキャンペーンへの応募が可能となる。
■tuki.コメント
大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。
絶対零度の絶望から始まる「スノウボールアース」という物語に「零-zero-」という曲を捧げます。
聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました。
皆さんに届く日を楽しみにしています！
■リリース情報
2026.04.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「零-zero-」
