惣菜が“スーパーの域”を超えてる「ヤオコー」の超おすすめ惣菜を5つ厳選！定番の厚焼玉子、店内焼上げ焼豚etc
関東を中心に展開する食品スーパー「ヤオコー」は、「お惣菜が美味しいスーパー」としての評価が高く、寿司・和惣菜・店内調理の商品はファンが多いことで有名です。
筆者も「ここに来れば美味しい総菜が買える」と、かなり信頼しているスーパーです。手軽に満足感のある食事を準備したい日に頼りにしている人も少なくありません。
実際に総菜コーナーをのぞいてみると、定番のおかずからボリュームのある商品、贅沢感のある一品までラインナップは豊富。ヤオコーの総菜は店内調理が多く、手作り感があるのが特徴。量に対しての価格も良心的です。今回は中でも「ヤオコーと言えばこれ！」という定番総菜を厳選してご紹介していきます。
◆鉄板巻き上げ 自家製厚焼玉子 429円（税込）
ヤオコーに来たら必ず買うのが、この厚焼き玉子。友人からも「ヤオコーの厚焼き玉子美味しいよね！」と言われたことがあるほど、ヤオコー好きなら知らない人はいないであろう定番の人気商品です。
厳選された卵黄を使用して、職人が一つずつ丁寧に巻いているというこだわりが詰まった厚焼玉子で、だしの甘さとしっとり感が絶妙です。ボリュームたっぷりで冷めてもパサつきにくいのもポイントで、「スーパーの玉子焼き」のレベルを超えた一品です。
◆店内焼上げ 自社製焼豚 470円（税込）
「自社製焼豚」は、オリジナルの熟成八方だしで味付けされ、合成甘味料・保存料・着色料不使用です。しっとり柔らかく、脂身と赤身のバランスが絶妙で、そのまま食べてもアレンジしても美味しい一品です。
レンジ調理でも良いですが、フライパンで焼くことでさらにしっとりやわらかくなります。筆者はわさびを付けて食べるのがお気に入り！ 脂はしつこくなく、しっかりと味がしみこんでいるので、おかずにもおつまみにもピッタリです。
◆GUGA SUGOI 太巻き 各429円（税込）
「GUGA SUGOI」シリーズは、今回紹介する「海鮮巻」「トロたく太巻」以外にも、〆サバ太巻や和風巻、サラダ巻など種類も豊富で、具材たっぷりの太巻きです。家族でシェアしやすいサイズ感も嬉しいですね。
【人気具材の海鮮巻】
まぐろ・サーモン・玉子・きゅうりなど具材たっぷりで断面が美しく、目でも味わえる仕上がりが特徴。具材に臭みはなく、時折ポリポリときゅうりの食感を感じて美味しいです。
【トロたく太巻】
まぐろのたたきとたくあんがたっぷり入った「トロたく太巻」は、まぐろの甘みとたくあんの甘み、食感のコントラストが特徴です。おかずにもお酒のおつまみにもな一品です。
◆北海道産あずきおはぎ 粒あん・ずんだ 259円（税込）
ヤオコーのおはぎは、店内で一つ一つ手作りされており、圧倒的に人気の商品です。筆者もヤオコーのおはぎの大ファンで、甘すぎない絶妙な味わいがお気に入り！ 1個〜3個売りなどのパックで販売されていて、定番の粒あん以外にもさまざまな種類がありますよ。
粒あんは、甘すぎず小豆の風味をしっかりと感じられます。完全に米をつぶしきっていないので、口当たりもふっくらとしています。あんをたっぷり使っているので満足感も◎。
ずんだは、枝豆の香りが良く、甘さ控えめな味わいが特徴です。もち米はしっかりとした食感で、あんとのバランスが良いので、一つでは足りないほどパクパク食べられてしまいますよ。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ヤオコーの総菜は、店内調理ならではの“手作り感”と“価格以上の満足感”があるからこそ、「これでいい」ではなく「これがいい」と思えますね。総菜に頼る日があっても食卓の満足感を下げたくない、そんな日に頼るのがヤオコーのお惣菜。まずは定番人気商品を味わってみてはいかがでしょうか。節分の時期に販売される恵方巻も種類が豊富で美味しいのでおすすめです！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
筆者も「ここに来れば美味しい総菜が買える」と、かなり信頼しているスーパーです。手軽に満足感のある食事を準備したい日に頼りにしている人も少なくありません。
実際に総菜コーナーをのぞいてみると、定番のおかずからボリュームのある商品、贅沢感のある一品までラインナップは豊富。ヤオコーの総菜は店内調理が多く、手作り感があるのが特徴。量に対しての価格も良心的です。今回は中でも「ヤオコーと言えばこれ！」という定番総菜を厳選してご紹介していきます。
ヤオコーに来たら必ず買うのが、この厚焼き玉子。友人からも「ヤオコーの厚焼き玉子美味しいよね！」と言われたことがあるほど、ヤオコー好きなら知らない人はいないであろう定番の人気商品です。
厳選された卵黄を使用して、職人が一つずつ丁寧に巻いているというこだわりが詰まった厚焼玉子で、だしの甘さとしっとり感が絶妙です。ボリュームたっぷりで冷めてもパサつきにくいのもポイントで、「スーパーの玉子焼き」のレベルを超えた一品です。
◆店内焼上げ 自社製焼豚 470円（税込）
「自社製焼豚」は、オリジナルの熟成八方だしで味付けされ、合成甘味料・保存料・着色料不使用です。しっとり柔らかく、脂身と赤身のバランスが絶妙で、そのまま食べてもアレンジしても美味しい一品です。
レンジ調理でも良いですが、フライパンで焼くことでさらにしっとりやわらかくなります。筆者はわさびを付けて食べるのがお気に入り！ 脂はしつこくなく、しっかりと味がしみこんでいるので、おかずにもおつまみにもピッタリです。
◆GUGA SUGOI 太巻き 各429円（税込）
「GUGA SUGOI」シリーズは、今回紹介する「海鮮巻」「トロたく太巻」以外にも、〆サバ太巻や和風巻、サラダ巻など種類も豊富で、具材たっぷりの太巻きです。家族でシェアしやすいサイズ感も嬉しいですね。
【人気具材の海鮮巻】
まぐろ・サーモン・玉子・きゅうりなど具材たっぷりで断面が美しく、目でも味わえる仕上がりが特徴。具材に臭みはなく、時折ポリポリときゅうりの食感を感じて美味しいです。
【トロたく太巻】
まぐろのたたきとたくあんがたっぷり入った「トロたく太巻」は、まぐろの甘みとたくあんの甘み、食感のコントラストが特徴です。おかずにもお酒のおつまみにもな一品です。
◆北海道産あずきおはぎ 粒あん・ずんだ 259円（税込）
ヤオコーのおはぎは、店内で一つ一つ手作りされており、圧倒的に人気の商品です。筆者もヤオコーのおはぎの大ファンで、甘すぎない絶妙な味わいがお気に入り！ 1個〜3個売りなどのパックで販売されていて、定番の粒あん以外にもさまざまな種類がありますよ。
粒あんは、甘すぎず小豆の風味をしっかりと感じられます。完全に米をつぶしきっていないので、口当たりもふっくらとしています。あんをたっぷり使っているので満足感も◎。
ずんだは、枝豆の香りが良く、甘さ控えめな味わいが特徴です。もち米はしっかりとした食感で、あんとのバランスが良いので、一つでは足りないほどパクパク食べられてしまいますよ。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ヤオコーの総菜は、店内調理ならではの“手作り感”と“価格以上の満足感”があるからこそ、「これでいい」ではなく「これがいい」と思えますね。総菜に頼る日があっても食卓の満足感を下げたくない、そんな日に頼るのがヤオコーのお惣菜。まずは定番人気商品を味わってみてはいかがでしょうか。節分の時期に販売される恵方巻も種類が豊富で美味しいのでおすすめです！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama