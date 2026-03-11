ユニクロ × ロジャー・フェデラーから新作、クレア・ワイト・ケラーが監修した7型を発売

「ユニクロ（UNIQLO）」が、ロジャー・フェデラー（Roger Federer）とのコラボレーションコレクションから2026年春夏の新作を発売する。3月27日から全国の店舗と公式オンラインストアで取り扱う。

ロジャー・フェデラーは、スイス出身のテニス選手。世界ランキング1位237週継続やグランドスラムで20度の優勝といった記録を保持しており、ユニクロのグローバルアンバサダーを務めている。

同コラボでは、ユニクロのクリエイティブディレクター クレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）が、ロジャー・フェデラーのスタイルを現代的に再解釈。ネイビーとホワイトを基調としたカラーパレットに、テニスコートから着想を得たグリーンを加えた。ロジャー自身も着心地を評価するドライEXポロシャツを、通常の袖口とハーフジップタイプの2型で用意するほか、ウォッシャブル3Dニットプルパーカやドライストレッチスウェットパンツなど全7型をラインナップする。価格帯は2990〜4990円。

