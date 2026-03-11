「軍神」の愛称で知られる湊瑛久が、35歳でサラリーマンから転身し、かつて「ホストの墓場」と呼ばれた店舗を立て直した壮絶な過去を告白した。

【映像】ステージで雄叫びを上げる軍神

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。番組内の人気企画「山本裕典、ホストになる。」の特別編がABEMAビデオ限定動画が配信され、その中でホストクラブを裏で支える運営陣の食事会が開催。レジェンドたちの知られざるルーツが次々と明かされた。

食事会の席で、俳優の山本裕典から「いつから軍神なんですか？」と問いかけられた湊は、自身の名前の由来について重い口を開いた。35歳という異例の遅咲きで夜の世界に飛び込んだ湊が最初に配属されたのは、業界内で「ゴミカス」「ホストの墓場」とまで揶揄されていたどん底の店舗だったという。しかし、湊はその店を劇的に引き上げ、最強の店舗へと変貌させた。その圧倒的な手腕と勝利へ導く姿を見た当時の広報担当が「軍神」と呼び始めたことが、現在の異名の始まりであったことが語られた。

さらに湊は、軍神と呼ばれる以前の驚きの呼び名についても自ら暴露。ホストを始めた当初、自ら名乗っていた名前は「漆黒の皇帝（しっこくのこうてい）」だったという。このあまりにも尖ったネーミングを聞いた瞬間、山本裕典は「ださっ！」と爆笑していた。