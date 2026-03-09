「新発想!かっぱ軍艦」シリーズに、春のラインアップの2種が新登場
かっぱ寿司は、3月12日より、「新発想!かっぱ軍艦」シリーズから、「いくら甘えびマヨ かっぱ軍艦」と「海鮮たたきザク旨ラー油 かっぱ軍艦」の販売を開始する。
春の食卓を彩る、進化した2つの「かっぱ軍艦」
春は、ご家族やご友人との集まりが増える季節。そんなシーンをより華やかに彩る新作2品が登場する。
いくら甘えびマヨ かっぱ軍艦
「いくら甘えびマヨ かっぱ軍艦」(二貫290円〜)は、口に入れた瞬間、いくらのぷちぷちと弾ける食感とともに旨みが広がり、甘えびは舌の上でとろけるような濃密な甘みを残す。弾ける、ほどける、重なる食感と旨みのコントラストを楽しめる。
海鮮たたきザク旨ラー油 かっぱ軍艦
「海鮮たたきザク旨ラー油 かっぱ軍艦」(二貫190円〜)は、ザクザクとしたラー油の食感、香ばしさ、ほどよいピリ辛が、海鮮たたきのまろやかな旨みをぐっと引き締める。ひと口ごとに広がる香ばしさと辛みの余韻が、次の一皿へと手を伸ばしたくなる味わい。
