インターメスティック（東京都港区）のメガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーション「Zoff／ちいかわ」第3弾を3月20日に発売開始します。同月10日午前11時からZoff公式オンラインストアで先行予約受付も行います。

同コラボは2023年5月に開始。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをイメージしたアイテムが登場。2024年5月に登場した第2弾では、モモンガとくりまんじゅうが仲間入りした「みんなモデル」も発売されました。

第3弾となる本コレクションでは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうが登場。ちいかわが「討伐」で使う「さすまた」、ハチワレの「ほめられリボン」、うさぎが武器として扱う「討伐棒」といった、各キャラクターのエピソードなどをモチーフにしたモデルが新発売。さらに、性別や年代を問わずかけやすいベーシックデザインの「COOLモデル」、子どもにもかけやすいXSサイズの「HAPPYモデル」など、アイウェア全7種が展開されます。さらに、ダイカットクロス全5種やスタンドケース全5種などの雑貨も発売されます。

メガネ全7種の価格はセットレンズ代込みで7700円（以下、税込み）か1万2200円。いずれもオリジナルケースとメガネ拭きが付属。ダイカットクロスが900円、スタンドケースが2000円です。