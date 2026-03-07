食楽web

ふわふわのパウダースノーを体験しに、先日、岩手県を訪れました。恵まれた自然の美しさに心と体もすっきり。元気になると、やっぱりお腹もすくもので。今回は、岩手で見つけたとっておきのおやつを3品ご紹介します。

「南部煎餅チョコせん となりのちよこちゃん」

東北土産定番の南部煎餅の素朴なおいしさに、ごまの香ばしさをプラス。さらにチョコレートをコーティングすることで、昔ながらの味わいを現代的にアップデートした一品です。

袋を開けた瞬間に広がる甘い香りと、サクサク軽やかな食感がやみつきに。どこか懐かしく、それでいて新しい、世代を問わず喜ばれる味わいに仕上がっています。

「銀河のしずく お米せんべい」

軽やかな食感と上品な甘みで人気の岩手ブランド米「銀河のしずく」を使用したおせんべい。みりんやかつお出汁の旨みを加え、おにぎりを思わせる見た目に仕上げています。

パリッとひと口かじると、まるで和食をいただいているようなほっとする味わい。しっかりめの味付けで満足感もあり、個包装で配りやすいのでお土産にもピッタリです。

「銀河のしずく グラノーラ」

「銀河のしずく」を新しい形で楽しめるグラノーラタイプの商品。ジップ付きパッケージで持ち運びや保存のしやすさも魅力です。

ドライフルーツ入りで見た目はグラノーラですが、噛み進めるほどに「銀河のしずく」特有のバランスの良い甘みが広がり、つい手が止まらなくなるおいしさ。朝食や間食にも重宝する一品です。

岩手の魅力を自宅でも楽しめる、注目の手土産を3品ご紹介しました。現地のお土産店などで見かけた際は、ぜひ手に取ってみてくださいね！

（撮影・文◎岩井なな）