¡Ú´Á»ú¥¯¥¤¥º¡Û¡Öéû¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÅÄ¤ó¤Ü¤ò¹Ó¤é¤¹Ãî¤Î¤³¤È...¡ª
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Öéû¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Öéû¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¤Î¼ïÎà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Öéû¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤´¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
éû¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¤¥Ê¥´¡Ê°ð»Ò¡Ë¤ò»Ø¤¹´Á»ú¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿ÌÜ¥Ð¥Ã¥¿²Ê¤Îº«Ãî¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ê¥´¤Ï¡¢Âç·²¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤ò¹Ó¤é¤¹³²Ãî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Å¤¯¤«¤éÄÑ¼Ñ¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸»¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
