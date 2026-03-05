新東工業 <6339> [東証Ｐ] が3月5日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の30億円の黒字→170億円の赤字(前期は27.5億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の29.2億円の黒字→170億円の赤字(前年同期は30.3億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社連結グループの主な事業は堅調に推移しており、売上高、営業利益及び経常利益につきましては、前回発表予想(2026年２月６日公表)から変更しておりません。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失として、のれん等の減損損失を計上することに伴い、前回予想より下方修正いたしました。※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおり、実際の業績等は上記予想数値と異なる場合があります。

