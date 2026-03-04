クワバタオハラのくわばたりえが３日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、長女が最初に覚えた漢字を明かし、スタジオが爆笑に包まれた。

くわばたの長女は現在１０歳。「金銭感覚というかそういうところが（似てきた）」といい、「お使いを頼むじゃないですか。大根お願いねって言って、買ってくると、半額シール貼ってあって、『ママ！半額シールあったよ！』って。でも大根、シナってるんです」と、少ししなびた大根だが、半額シールが貼ってあったことで大喜びで買ってきたという。

「小っちゃい時から私と買い物行って、半額シールばっかり見てるから、半額シールや３０％オフシールに敏感になってる」と苦笑いだ。

また、子ども３人連れて買い物に行った時に「いつもは買わないんですけど、１人１個（お菓子を）買っていいよと。お兄ちゃんとかは、おまけがついたお菓子とか買ってるけど、娘だけ大きなファミリーパック。この子、頭いいなって。買ってあげた」という思い出も。

「お金の感覚が似ている」といい、「初めて覚えた漢字が『半額』です。ホンマに。いつも見てるから」といって、スタジオを笑わせていた。